O FC Barcelona consolidou este domingo a liderança da Liga espanhola de futebol, ao impor-se em casa ao vizinho Espanyol por 3-1, na 12.ª jornada, num jogo em que Dani Olmo bisou.

O médio espanhol, que esta época trocou os alemães do Leipzig pelo FC Barcelona, clube no qual iniciou a sua formação, marcou aos 12 e aos 31 minutod, tendo o brasileiro Raphinha feito o 2-0, aos 23 minutos.

Na visita ao rival catalão, Javi Puado fez o golo do Espanyol (63), insuficiente para evitar a terceira derrota consecutiva, que deixa o clube na 17.ª posição da tabela, com 10 pontos.

O FC Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, segue confortável na liderança da La Liga, com 33 pontos, mais nove do que o Real Madrid, segundo, que nesta ronda viu o seu jogo com o Valência ser adiado devido às cheias no leste de Espanha, que causaram, pelo menos, 217 mortos.