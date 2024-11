Uma gravação secreta mostra o chefe executivo da equipa COP29 do Azerbaijão, Elnur Soltanov, a discutir “oportunidades de investimento” na empresa estatal de petróleo e gás com um homem que se faz passar por potencial investidor, avança a BBC.

A organização de defesa dos direitos humanos Global Witness esteve por trás da emboscada em que um dos seus representantes abordou a equipa da COP29 a fazer-se passar por chefe de uma empresa de investimento fictícia de Hong Kong especializada em energia. “Temos muitos campos de gás que serão desenvolvidos”, assegurou o chefe da cimeira climática no encontro com o ativista que se fazia passar por empresário.

Tudo indica que o alto funcionário na organização da conferência sobre alterações climáticas no Azerbaijão tenha usado o seu papel para organizar uma reunião para discutir potenciais acordos de combustíveis fósseis. Um antigo responsável da ONU responsável pelas negociações climáticas disse à BBC que as ações de Soltanov eram “completamente inaceitáveis” e uma “traição” ao processo da COP.

Além de ser o chefe executivo da COP29, Soltanov é também vice-ministro da Energia do Azerbaijão e faz parte do conselho da Socar, a empresa estatal de energia e gás. Questionada pela BBC, a organização da COP29 do Azerbaijão não respondeu.

A COP29 será inaugurada em Baku na segunda-feira e é a 29ª cimeira anual da ONU sobre o clima, onde os governos discutem como limitar e preparar-se para as alterações climáticas e aumentar a ambição global para enfrentar a questão. O petróleo e o gás representam cerca de metade da economia total do Azerbaijão e mais de 90% das suas exportações, segundo dados dos EUA.