São cerca de 200 as propostas de alteração que o Livre entrega no âmbito do Orçamento do Estado para 2025. Uma dessas propostas visa criar incentivos para o regresso de profissionais de saúde ao país e ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), um Programa Regressar dedicado a estes profissionais, propondo incentivos “para que queiram regressar a Portugal e ao Serviço Nacional de Saúde”.

E defende também a contratação pelo SNS de médicos estrangeiros que estejam em Portugal.

Em conferência de imprensa, o Livre apresentou as suas propostas, que passam ainda por rever as carreiras dos técnicos do INEM (remete a negociação para o âmbito sindical).

O partido também avança com uma propostas para alterar exclusões que “não fazem sentido” na proposta de um cheque psicólogo do Governo e quer o “alargamento para todos os estudantes do ensino superior sem qualquer exclusão”, explica o deputado Paulo Muacho.

Na Educação, a líder parlamentar Isabel Mendes Lopes realçou, na conferência de imprensa, a proposta de aumento de salários na entrada na carreira dos professores para “reconquistar” essa atividade. Além da proposta do Livre para o aumento dos assistentes operacionais nas escolas e também “regulamentar a carreira”. Também propõe o aumento das deduções em IRS com despesas de Educação, tendo em conta o agregado familiar.

Na habitação, fala no programa “Ajuda de Casa” do Livre em que o Estado entra como comprador juntamente com quem compra a primeira casa”, explica a deputada, que assume ser uma medida “diferente da garantia pública que o Governo criou e que traz vários problemas porque põe o Estado a ser fiador das pessoas que querem comprar casa”. Na proposta do Livre, o Estado entra “como comprador juntamente com as pessoas que querem comprar a sua primeira casa. Isto permite que o Estado aumente também a sua percentagem de habitação pública e permite criar regras”.

O Livre insiste ainda com na regulamentação do Fundo de Emergência na habitação que foi aprovado no Orçamento para 2024.

E o Livre retoma as suas propostas, que já foram apresentadas, de continuar a experimentação da semana de quatro dias e reforça a ideia da proposta para a herança social.