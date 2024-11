O tenista alemão Alexander Zverev, bicampeão das ATP Finals, eliminou esta quinta-feira o espanhol Carlos Alcaraz e apurou-se para as meias-finais da prova, reservada aos oito melhores jogadores da época, juntamente com o norueguês Casper Ruud.

O germânico, número dois mundial, resolveu cedo a qualificação para a fase seguinte do torneio, uma vez que só precisava de vencer um set ao adversário natural de Múrcia e ganhou o seu terceiro encontro da fase de grupos em dois parciais, por 7-6 (7-5) e 6-4.

Superando o desafio frente ao campeão de Roland Garros e de Wimbledon (3.º ATP) e assumindo a liderança do Grupo John Newcombe, ao fim de duas horas, Alexander Zverev marcou encontro nas meias-finais com o norte-americano Taylor Fritz, segundo colocado no Grupo Ilie Nastase.

A encerrar a sessão noturna na Inalpi Arena, em Turim, Casper Ruud, sétimo do ranking ATP, também ultrapassou o russo Andrey Rublev (8.º ATP) em três sets, pelos parciais de 6-4, 5-7 e 6-2, e assegurou a última vaga no grupo dos quatro finalistas, igualando o feito de 2021 e 2022.

O próximo adversário de Ruud será o número um mundial, o italiano Jannik Sinner, que terminou na frente no Grupo Ilie Nastase, num embate agendado para sábado, às 19h30, depois do confronto entre Zverev e Fritz, às 13j30.