Em atualização

A ministra da Saúde retirou a tutela da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) à secretária de Estado da Saúde — a IGAS é a entidade que está a inspecionar as mortes alegadamente ocorridas por falta de resposta do INEM.

A decisão está plasmada num despacho publicado esta terça-feira em Diário da República, com data de 14 de novembro. A ministra da Saúde revoga, assim, a decisão, que tinha tomado em maio passado, quando assumiu a pasta do Governo, de delegar na secretária de Estado da Saúde as competências relativas à IGAS.

O Ministério Público abriu, ao todo, sete inquéritos às mortes possivelmente relacionadas com falhas no socorro do INEM, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR). O último inquérito aberto é relativo à zona de Pombal, onde morreram dois homens, de 53 e 90 anos.