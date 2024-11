A campeã em título Argentina deu na terça-feira mais um passo firme rumo ao Mundial de 2026, ao vencer em casa o Peru por 1-0, em encontro da 12.ª jornada da zona sul-americana de apuramento.

Perante uma equipa muito fechada, o ‘capitão’ Lionel Messi desbloqueou o jogo, com um centro da esquerda para o remate acrobático de pé esquerdo de Lautaro Martínez, que decidiu o encontro aos 55 minutos, com o seu 32.º golo na seleção.

Quanto a Messi, somou a 59.ª assistência na ‘albi-celeste’, à qual junta mais 112 golos, em 191 jogos, tendo terminado o ano — o Inter Miami já ‘caiu’ nos ‘play-offs’ da MLS – com 29 tentos e 18 assistências, em apenas 36 encontros.

Na Bombonera, o ‘capitão’ benfiquista Otamendi jogou os 90 minutos no centro da defesa argentina, enquanto o central portista Nehuén Pérez foi o primeiro jogador lançado por Lionel Scaloni, aos 76 minutos, para jogar como lateral direito.

Com este triunfo, o oitavo, a Argentina solidificou a liderança, passando a somar 25 pontos, agora mais cinco do que o Uruguai, segundo classificado, que empatou 1-1 no Brasil, quinto colocado, com 18.

Os uruguaios, muito defensivos, adiantaram-se aos 55 minutos, com um remate colocado de Federico Valverde, após passe do ‘leão’ Maxi Araújo, e os brasileiros só conseguiram chegaram ao empate, aos 62, com um ‘tiro’ de primeira de Gerson.

Na formação ‘celeste’, Maxi Araújo foi titular, sendo substituído aos 81 minutos, enquanto o guarda-redes Franco Israel, também jogador do Sporting, não saiu do banco de suplentes.

Ao terceiro lugar, e apesar dos três pontos perdidos na ‘secretaria’, subiu o Equador, com 19 pontos, ao conseguir uma sensacional vitória por 1-0 na Colômbia, que caiu para o quarto posto, mantendo-se com os mesmos 19.

Os equatorianos marcaram logo aos sete minutos, pelo ‘inevitável’ Enner Valencia, mas tiveram de ser ‘heróis’ para resistir aos colombianos, sobretudo depois dos 34, quando ficaram reduzidos a 10, face à expulsão de Pero Hincapié.

Nos descontos, aos 90+2 minutos, John Mercado, jogador do AVS, entrou para ajudar a segurar o precioso triunfo.

Por seu lado, o Paraguai, sexto classificado, com 17 pontos, manteve, ‘in-extremis’, os quatro de avanço sobre a Bolívia, que se isolou no sétimo, de acesso ao ‘play-off’, depois de empatarem a dois golos em El Alto.

Os bolivianos estiveram por duas vezes a vencer, com tentos de Ervin Vaca (15 minutos) e Miguelito (80, de grande penalidade), mas Miguel Almirón (77) fez o 1-1 e, já nos descontos, aos 90+1, Julio Enciso estabeleceu o resultado final.

A Bolívia conta mais um ponto do que a Venezuela, que esteve a vencer por 1-0 e 2-1 no Chile, mas acabou derrotada por 4-2 pela ‘roja’, que saltou do 10.º e último posto para o nono, com nove pontos, mantendo-se na corrida ao ‘play-off’.

Lucas Cepeda decidiu o jogo, com um ‘bis’, aos 38 e 47 minutos, depois de quatro golos, dois para cada lado na primeira meia hora, de Eduardo Vargas, aos 20, e Tomás Rincón, na própria baliza, aos 29, para os locais, e Jeffeson Savarino, aos 13, e Ruben Ramírez, aos 22, para os forasteiros.

A qualificação sul-americana de apuramento para o Mundial de futebol de 2026 prossegue apenas em março de 2025, numa 13.ª ronda, prevista para o dia 19, com o Uruguai a receber a Argentina e o Brasil a ser anfitrião da Colômbia.