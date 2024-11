Uma Last Dance para o futebol, uma Last Dance para o andebol. Um pouco à semelhança do que aconteceu ali ao lado no Estádio José Alvalade, também o Pavilhão João Rocha via uma espécie de ano de maturação de um projeto iniciado com a entrada do técnico Ricardo Costa acompanhado pelos filhos Martim e Francisco em 2021. Três temporadas depois, o nível tinha pouco ou nada a ver com o ponto de início mas enfrentava também aquele que era o maior desafio dos leões nos últimos tempos: os grupos da Liga dos Campeões.

Depois de duas Taças de Portugal e dois segundos lugares no Campeonato nos dois primeiros anos, a equipa verde e branca conseguiu fazer o primeiro pleno da história com a conquista do Campeonato, da Taça de Portugal e da Supertaça em 2023/24, caindo nos quartos da Liga Europeia frente aos alemães do Rhein-Neckar Löwen deixando a sensação de que poderia pelo menos ter atingido pelo menos a Final Four. Agora, a aposta era clara. Sabendo que será quase impossível segurar tanto talento que começou de raiz e foi tendo sempre reforços para tornar o grupo mais completo, a época de 2024/25 começava com o objetivo de repetir todos os triunfos nacionais e dar o passo em frente no plano internacional. Tudo começou assim.

QUE EQUIPA, QUE UNIÃO ???? pic.twitter.com/r9J5LllsQw — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) November 20, 2024

Após ter conquistado a Supertaça com triunfos frente a FC Porto e Benfica (neste caso com a maior goleada em dérbis, por atípicos 16 golos de diferença), os leões mantiveram a alta rotação do Campeonato somando por vitórias os 12 encontros realizados e com isso ganharam também outra confiança para a Champions a meio da semana, em jogos mais exigentes em termos físicos e mentais mas que foram sendo testes superados com o tempo: vitória com o Wisla Plock (34-29), goleada diante do Fredericia fora (37-19), triunfo histórico diante do Veszprem que é um dos candidatos ao título (39-30). Nem mesmo o inesperado e evitável empate na Macedónia com o Eurofarm Pelister (22-22) quebrou o ritmo, seguindo-se nova vitória em Alvalade com os alemães do Fusche Berlim (35-33). A seguir, chegou aquilo que acaba por ser a “dor de crescimento”.

Em deslocações complicadas e consecutivas, o Sporting perdeu na Roménia com o Dínamo Bucareste no pior encontro em termos globais na Champions (33-29) e voltou a ceder em França com a constelação de estrelas do PSG (30-28). Ainda assim, ficou a imagem de que, ao contrário do que acontecera na capital romena, era possível fazer um pouco mais mesmo perante uma equipa mais forte em termos individuais apesar das lesões e que tem um orçamento 16 vezes superior ao dos leões. Agora, confirmou-se: os leões “atropelaram” o PSG com um triunfo por 11 golos (39-28) e recuperaram o fôlego na caminhada na Champions.

A primeira parte do encontro apontava para tudo menos um desfecho como aquele que se veio a verificar. Aliás, na sequência de algumas falhas ofensivas, o PSG conseguiu um parcial de 3-0 que deu três golos de vantagem com posse de bola para um quarto (6-9). Contudo, e de forma paulatina, o Sporting voltou a ter o mesmo rendimento defensivo dos minutos iniciais, adaptou-se melhor ao 7×6 que os franceses arriscaram no ataque e chegaram mesmo ao intervalo em vantagem por um golo (16-15). A partir daí, tudo mudou. É certo que as baixas no PSG tiraram profundidade no banco e causaram mossa em termos físicos mas os leões partiram para uma exibição de sonho tendo André Kristensen como um autêntico muro na baliza, com um parcial de 6-0 que colocou o resultado em 25-18 e embalou a equipa para uma goleada histórica.

Desta forma, o Sporting conseguiu quebrar uma série de sete triunfos consecutivos do PSG diante de equipas portuguesas na Liga dos Campeões (seis com o FC Porto entre 2020 e 2022, mais uma com o Sporting este ano) e alcançou a primeira vitória frente aos franceses. Em paralelo, passou a somar 11 pontos em oito jogos realizados na fase de grupos, a um do líder Veszprem (que tem um encontro em atraso, diante do Wisla Plock) e do PSG. Na próxima jornada, o conjunto verde e branco volta a jogar no Pavilhão João Rocha um encontro com grande importância na possibilidade de qualificação direta para os quartos da prova frente aos romenos do Dínamo Bucareste, tendo a entrada no playoff dos oitavos quase assegurada.