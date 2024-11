O Município de Ovar revelou, esta segunda-feira, que o orçamento do Carnaval local passou de 941 mil euros para um milhão de euros, estando já à venda bilhetes a preço reduzido, na expectativa de ultrapassar os 150.000 visitantes.

Segundo a autarquia do distrito de Aveiro, o reforço financeiro para a organização do evento — que prevê dezenas de iniciativas ao longo de 25 dias — permitirá aumentar de 219 mil para 243 mil euros o apoio aos 24 grupos carnavalescos e escolas de samba do concelho, e subir de 10 para 15 euros a contribuição camarária na despesa com os adereços de cada uma das cerca de 2.500 crianças que irão participar no Entrudo das Escolas.

O orçamento de 2025 permitirá ainda viabilizar o aumento dos lugares sentados nos vários corsos de entrada paga — que se mantêm com bilhetes dos zero aos 15 euros consoante a data de aquisição, como na edição anterior —, e reforçar as condições de segurança em vários momentos do programa.

“Pela sua dimensão artística, mas também económica, social, turística e de promoção do território, esta é a festa maior do concelho de Ovar e, se o S. Pedro ajudar, o nosso objetivo é esgotar as lotações de todos os eventos”, declarou o presidente da Câmara Municipal, Domingos Silva.

O autarca social-democrata refere que “os lugares de bancada nos desfiles serão 7.204, o que representa mais 348 do que no ano anterior”, e que os respetivos bilhetes já estão à venda online, ficando disponíveis nos habituais pontos de venda físicos do município a partir do dia 9 de dezembro.

Quanto à ordem pública, o objetivo de Domingos Silva é garantir “segurança máxima” nas várias iniciativas do Carnaval, pelo que anunciou um reforço da rubrica de segurança e proteção civil.

“Haverá vigilância por drones da PSP em mais desfiles e eventos noturnos, assim como mais segurança física e policial, além do reforço de investimento em meios de assistência médica e de saúde”, explicou.

Já no que concerne ao cartaz musical, a promessa é de “um programa de luxo, pensado para todos os públicos”, pelo que incluirá concertos por artistas como Sandami, Yves LaRock, Vini Vici, SippinPurpp, Van Zee, Profjam, Tiago Silva e Quim Barreiros.

Na Noite Mágica em específico, na véspera da terça-feira de Carnaval, Ovar terá “sete palcos espalhados por toda a cidade” e irá receber um total de “17 espetáculos, para mais de oito horas de animação”.