O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) obrigou o Tribunal da Relação de Lisboa a admitir um recurso da defesa de José Paulo Pinto de Sousa contra o indeferimento de nulidades invocadas na sequência do acórdão de janeiro de 2024 que pronunciou o primo de José Sócrates para julgamento por dois crimes de branqueamento no processo Operação Marquês.

Em causa está um despacho do juiz desembargador Francisco Henriques, que assumiu a titularidade dos autos da Operação Marquês na Relação de Lisboa e recusou aceitar no dia 24 de junho de 2024 a entrada de recursos de José Sócrates (sobre o impedimento do magistrado) e de José Paulo Pinto de Sousa (sobre a composição do tribunal, ao qual Sócrates aderiu) relativamente ao acórdão de 02 de maio, no qual foram indeferidas as arguições de nulidades e irregularidades.

“Decide-se revogar o despacho reclamado que o tribunal a quo deve substituir por outro que admita o recurso do arguido José Paulo Pinto de Sousa”, lê-se no acórdão do STJ a que o Observador teve acesso e que diz respeito apenas ao primo de José Sócrates, com base na “invocada ilegalidade da composição do tribunal coletivo que pronunciou o arguido pelos dois crimes de branqueamento de que vinha acusado”.

João Costa Andrade, o advogado do primo de José Sócrates, tinha apresentado a reclamação para o STJ no dia 11 de julho e a decisão chegou a 26 de outubro pela mão do vice-presidente desta instância, o conselheiro Nuno Gonçalves, que deu razão à reclamação da defesa, impondo dessa forma a reformulação do despacho de 24 de junho do desembargador Francisco Henriques de não admitir a subida do recurso.