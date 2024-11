O Vitória de Guimarães procura esta quinta-feira frente à formação cazaque do Astana, no frio de Almaty, prolongar o ciclo histórico de nove triunfos europeus consecutivos e manter-se no grupo de líderes da Liga Conferência de futebol.

Com três vitórias na fase liga da prova, feito alcançado apenas por outros cinco emblemas, com três jornadas por disputar, o Vitória segue na quinta posição, com nove pontos, e integra o lote das equipas com acesso direto à fase seguinte.

O Astana, sedento de pontos para continuar a sonhar com o play-off, ocupa a 25.ª posição, com três, fora dos lugares elegíveis, e recebe o Vitória, pelas 15h30 (em Lisboa), naquela que é a deslocação mais distante da equipa portuguesa na UEFA, em jogo com arbitragem do montenegrino Nicola Dabanovic.

Se, por um lado, a longa deslocação a Almaty e o frio jogam contra o Vitória, o facto do Astana estar sem ritmo competitivo, uma vez que o campeonato do Cazaquistão terminou em 10 de novembro, com os adversários dos portugueses em segundo, pode ser um aspeto positivo.

Após defrontar o Astana, o Vitória de Guimarães volta a jogar fora (12 de dezembro), em casa do clube suíço do St. Gallen, 27.º colocado, com três pontos, e encerra em casa (19), com os italianos da Fiorentina, que seguem em oitavo, com seis.