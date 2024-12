A neerlandesa Sifan Hassan e Letsile Tebogo, do Botswana, foram este domingo eleitos os atletas do ano pela World Athletics, com Portugal a falhar o galardão para melhor federação, entregue aos Estados Unidos.

Nos Jogos Olímpicos Paris2024, Sifan Hassan conquistou o ouro na maratona, com um recorde olímpico de 02:22.55 horas, e o bronze nos 5.000 e 10.000 metros, tornando-se a primeira mulher a conseguir medalhas nas três provas, igualando o feito do checo Emil Zatopek em Helsínquia1952.

Tebogo tornou-se o primeiro atleta a conquistar um título olímpico para o Botswana, ao vencer a final masculina dos 200 metros, com um recorde africano de 19,46 segundos, que o tornou o quinto melhor de sempre, e ainda ajudou a estafeta a conquistar a prata nos 4×400 metros.

Sifan Hassan ainda ganhou o prémio para provas de estrada e Tebogo para a pista, com a norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone (pista), a ucraniana Yaroslava Mahuchikh (concursos), o sueco Mondo Duplantis (concursos) e o etíope Tamirat Tola (estrada) a serem também premiados.

A etíope Sembo Almayew e o italiano Mattia Furlani foram selecionados como as estrelas em ascensão.

A Federação Portuguesa de Atletismo estava nomeada para o prémio das federações, mas este acabou por ser ganho pelos Estados Unidos.