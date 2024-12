O FC Porto procura regressar esta segunda-feira às vitórias na receção ao Casa Pia, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, depois de quatro jogos sem triunfos nas diferentes competições, de modo a aproveitar o desaire do líder Sporting.

Os dragões, que somaram três derrotas e um empate nos últimos jogos que disputaram, entre eles uma goleada frente ao Benfica (4-1) para o campeonato, entram em campo no terceiro posto, com 27 pontos, a seis do Sporting, que perdeu com o Santa Clara (1-0), e a um do Benfica, que venceu o Arouca (2-0).

Em caso de triunfo, o FC Porto regressa ao segundo lugar, apesar de o Benfica ter ainda um jogo em atraso, e encurta a distância para o campeão Sporting, tendo pela frente o Casa Pia, equipa que não perde há três jogos.

A formação lisboeta somou uma vitória e dois empates nos últimos três jogos e está em 10.º lugar no campeonato, com 13 pontos.

No outro jogo do dia, o Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente, com a formação vimaranense, em sexto, a procurar pontos para lutar por um lugar nas competições europeias, enquanto os gilistas, em 13.º, querem subir na tabela classificativa.