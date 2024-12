Foi uma semana onde o tempo pareceu voltar atrás e cristalizar num outro tempo. Pep Guardiola e José Mourinho usaram as palavras para discutir a milhares de quilómetros de distância, como tantas vezes fizeram quando coexistiram em Espanha e em Inglaterra, e trouxeram de volta uma rivalidade que alimentou o futebol durante muitos anos.

Tudo começou no fim de semana passado, quando o Manchester City de Pep Guardiola perdeu com o Liverpool e o treinador espanhol usou as mãos para fazer um 6 para a bancada dos adeptos adversários, simbolizando as seis vezes em que conquistou a Premier League, enquanto ouvia que ia ser despedido na manhã seguinte. Ora, recordar às bancadas os títulos conquistados tornou-se um hábito de José Mourinho nas mais recentes passagens por Manchester United e Tottenham — e a comunicação social não deixou que o espanhol esquecesse as parecenças.

“Espero que não me aconteça o mesmo. No final das contas, talvez sejamos muito semelhantes, mas ele ganhou três vezes e eu ganhei seis. Mas é o mesmo, estamos juntos nesta situação”, disse Guardiola a meio da semana. De forma completamente expectável, José Mourinho demorou pouco ou nada a responder. “Ele ganhou seis vezes e eu ganhei três, mas ganhei de forma justa, limpa. Se perdi, quero felicitar o meu adversário, porque foi melhor do que eu. Não quero ganhar com 150 casos atrás de mim”, atirou o português, recordando as 150 acusações de que o Manchester City é alvo.

Era neste contexto que José Mourinho entrava em campo este sábado, já depois de também ter ouvido Pep Guardiola pedir desculpa “se o ofendeu”, em casa do Besiktas. Vindo de cinco vitórias consecutivas, entre Campeonato e Liga Europa, o Fenerbahçe atuava com Saint-Maximin, Tadic e Oğuz Aydın no apoio a Dzeko, enquanto que Serdar Topraktepe tinha os portugueses Rafa e Gedson Fernandes no onze, para além de Al Musrati, sendo que João Mário começava no banco.

We have completed preparations for the match against Beşiktaş. ✅ #BJKvFB pic.twitter.com/zcUpTsxglt — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) December 6, 2024

O jogo chegou sem golos ao intervalo e assim permaneceu até aos últimos 20 minutos, sem que nenhumas das equipas tivesse propriamente um verdadeiro ascendente ou beneficiasse de várias oportunidades para marcar. À beira do derradeiro quarto de hora, porém, as redes mexeram mesmo. Acabado de entrar, Oxlade-Chamberlain desequilibrou na esquerda e atirou cruzado para a baliza, num lance em que Immobile ficou perto de desviar e enganou o guarda-redes Livakovic, que não evitou o golo do Besiktas (73′).

O Fenerbahçe ainda teve duas enormes ocasiãos para empatar, com Günok a evitar o golo de Tadic com uma grande defesa (89′) e En-Nesyri a acertar na barra nos descontos (90+5′), mas o resultado já não mudou: o Besiktas venceu mesmo (apesar da expulsão de Gedson Fernandes já nos minutos adicionais) e a equipa de José Mourinho sofreu a segunda derrota no Campeonato e a primeira fora de casa, podendo ficar a seis pontos da liderança se o Galatasaray bater o Sivasspor este domingo.