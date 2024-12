A ANA – Aeroportos de Portugal entregou esta terça-feira o relatório inicial com as condições da concessionária para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, que o Governo diz que irá analisar nos próximos 30 dias.

Numa “cerimónia simbólica” para assinalar a entrega do documento com as condições da concessionária aeroportuária para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, sem direito a questões dos jornalistas, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que o Governo procura que “os encargos para Orçamento do Estado sejam o mais limitado possível, se possível até sem qualquer impacto para os contribuintes”.

“Veremos o que o relatório diz sobre esse aspeto”, realçou o governante, garantindo que o executivo atuará “sempre na persecução do interesse público”. “Iremos analisar [o relatório], seguramente teremos ainda um longo caminho de discussão de pormenores técnicos e avaliação a fazer, mas é muito importante para Portugal que esta decisão tenha sido tomada e que esta parceria se consolide”, acrescentou o ministro das Finanças, saudando o trabalho feito pela ANA/Vinci.

Quando foi apresentada a escolha da localização, o Governo fez saber que cabe à ANA apresentar uma solução técnica, um calendário de execução e o investimento necessário, bem como o plano de acessibilidades. Mas disse, desde logo, o compromisso de não haver dinheiro público.

Para Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, também presente na cerimónia o relatório com condições da ANA para o novo aeroporto de Lisboa manifesta a vontade da gestora aeroportuária de continuar a investir no país. “O relatório manifesta a vontade da ANA de continuar a investir no país, o Governo agora analisará o que foi apresentado”, afirmou aos jornalistas, que não tiveram direito a perguntas, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O presidente do conselho de administração da ANA, José Luís Arnaut, e o presidente executivo, Thierry Ligonnière, entregaram esta terça-feira a Pinto Luz e a Miranda Sarmento o relatório inicial com as condições da concessionária para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete. O Governo tem agora 30 dias para analisar o documento.

José Luís Arnaut manifestou-se “muito otimista” quanto à construção do novo aeroporto em Alcochete, tendo entregado a proposta da concessionária que o Governo tem até 17 de janeiro para analisar. “Estamos muito otimistas”, respondeu aos jornalistas José Luís Arnaut, à saída da cerimónia que assinalou a entrega do relatório com as condições da ANA — Aeroportos de Portugal para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete.

O documento, guardado num ‘tablet’, foi entregue, na sede do Governo, em Lisboa, aos ministros das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. A ANA apresentou também um mapa com uma representação do aeroporto, com quatro pistas, que os responsáveis analisaram no final da cerimónia, enquanto os responsáveis da gestora aeroportuária responderam a algumas perguntas dos jornalistas, mas sem adiantar detalhes sobre o documento que entregaram, como, por exemplo, o custo da infraestrutura.

“Vamos aguardar por 17 de janeiro, que o Governo se pronuncie [sobre o documento]”, apontou José Luís Arnaut.

O responsável da concessionária garantiu que os prazos do processo estão “todos a ser cumpridos”, conforme tinha já assegurado que iria ser feito, e quando questionado se a gestora aeroportuária está com “boa vontade” para construir em Alcochete, foi perentório: “Toda”.

“Vamos falar agora [com o Governo] do conteúdo do dossiê, mas estamos muito felizes, depois deste tempo de trabalho, com o nosso relatório e essa proposta que vai ser o início, de facto, do trabalho com o Governo”, afirmou o presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière.

Em atualização