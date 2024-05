Mais 10 anos e mais de 10 mil milhões. O aeroporto Luís de Camões, o TGV para Madrid e a nova ponte em 9 respostas

Ao 32º. dia em funções, o Governo aprovou a solução para o novo aeroporto e, à boleia dessa decisão, anunciou a prioridade para a construção da terceira travessia do Tejo e relançou a linha entre Lisboa e Madrid, que tinha ficado para segundo plano nos projetos de alta velocidade herdados do anterior Executivo. A localização no Campo de Tiro de Alcochete já era antecipada, mas foi apresentada por Luís Montenegro com mais duas novidades: um nome “Luís de Camões” e o apoio inequívoco do principal partido da oposição, o PS.

O calendário não está fechado, mas o ministro das Infraestruturas admite que a primeira pista nunca estará pronta antes de dez anos. Miguel Pinto Luz também não avançou um custo, mas acredita que será superior à estimativa avançada pela comissão técnica independente para duas pistas de seis mil milhões. E recordou outras projeções que chegavam aos nove mil milhões de euros para concluir que o investimento real pode estar algures no meio. Com o investimento na terceira travessia Chelas/Barreiro e na linha para Madrid, as três obras vão custar mais de dez mil milhões de euros. O Executivo não quer meter dinheiro do Orçamento do Estado no novo aeroporto, mas quem vai apresentar uma proposta com o investimento necessário e o seu financiamento é a concessionária. E será com a ANA que o Governo terá que negociar.

O que foi aprovado?

O Conselho de Ministros aprovou três resoluções. A mais antecipada é a decisão política sobre a solução aeroportuária para Lisboa que passa por construir um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete (cuja área prevista, na verdade, fica entre os concelhos de Benavente e Montijo). Esta decisão segue a principal recomendação da comissão técnica independente e respeitando um procedimento que o PSD tinha negociado com os socialistas, quando estava na oposição.

O projeto vai ser desenvolvido em negociação com a ANA, a concessionária do atual aeroporto, nos termos que estão previstos no contrato de concessão. Mas envolve uma segunda componente que foi também aprovada esta terça-feira: a ampliação da capacidade da Portela além da melhoria operacional que já tinha sido aprovada pelo anterior Governo em dezembro. O reforço tem de ficar abaixo do limite de 20% de aumento de capacidade e serão obras com natureza temporária porque a solução prevê apenas uma infraestrutura com duas pistas e grande capacidade de expansão. O Humberto Delgado (Portela) é para desativar. Há ainda uma terceira resolução que remete para dois projetos que terão articulação com o futuro aeroporto, mas que adquirem vida própria: a terceira travessia do Tejo (em Lisboa) como prioridade e uma linha de alta de alta velocidade para Madrid, com um tempo de trajeto de três horas.

Quando tempo vai demorar a construir o novo aeroporto?

O calendário vai depender do projeto que for apresentado pela concessionária ANA que, por contrato, tem essa obrigação, mas há um intervalo de tempo longo para cumprir esta fase que pode ser entre os 36 e os 46 meses e que o atual executivo está apostado em antecipar.

Independentemente da questão negocial, o atual Governo não acredita no prazo de execução previsto pela comissão técnica independente — que admitia que a primeira pista do Campo de Tiro de Alcochete pudesse estar concluída no início da próxima década (entre seis a sete anos). Considerando a fase de estudos e projetos, o processo de avaliação ambiental e a execução, e tendo em conta os calendários de desenvolvimento de outros aeroportos novos construídos recentemente, dez anos é um prazo mínimo de referência nesta fase. Mas pode demorar mais, até 15 anos.

“Contratualmente podemos estar a falar em 46 meses só para apresentar a candidatura [da ANA ao novo aeroporto]. Para um projeto destes é preciso, ainda, estudos de impacte ambiental, atualização dos estudos, concursos públicos, construção”, indicou Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, em conferência de imprensa, indicando que, por isso, “do nosso conhecimento, acreditamos que não é possível fazer em seis anos”.

Enquanto a nova infraestrutura não estiver a operar, a Portela tem de aguentar mais tráfego na próxima década. Será esse o horizonte temporal para a nova vida do atual aeroporto Humberto Delgado cujas obras vão envolver intervenções para mais saídas de pista, nos terminais e acessos rodoviários.

Quanto vai custar?

Também não há números fechados. O Executivo acredita que, como tem avisado a ANA, o novo aeroporto construído de raiz vai ficar mais caro do que os valores estimados pela comissão técnica independente (CTI). Isto porque o valor indicado para as duas pistas no Campo de Tiro de Alcochete — pouco mais de 6.000 milhões de euros — baseia-se nos cálculos de há mais de uma década (em 2009), quando esta localização foi inicialmente estudada, e atualizados à inflação. Não incorpora todas as subidas de custos com material, equipamento e cadeias de abastecimento verificadas desde o pós-Covid e ampliadas com a guerra da Ucrânia.

Caberá à ANA apresentar uma solução técnica, um calendário de execução e o investimento necessário, bem como o plano de acessibilidades.

Quem vai pagar?

Esse é um tema em aberto. O Governo dará instruções à ANA para estudar um modelo de financiamento que não necessite de fundos do Orçamento do Estado. E essa orientação parece estar em linha com a conclusão da comissão técnica que defendeu que o investimento não exigiria fundos públicos. Mas, no passado recente, essa expectativa tem sido contrariada pelos responsáveis da concessionária que apontaram para necessidades de financiamento público para uma solução nova de raiz. Mas Miguel Pinto Luz deixou o compromisso do Governo: Não haver dinheiro público.