A empresa portuguesa EDP anunciou, esta segunda-feira, a venda de uma linha de transmissão no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, por 2,37 mil milhões de reais (396 milhões de euros).

Num comunicado enviado ao regulador da bolsa de Lisboa, a EDP disse que a subsidiária EDP — Energias do Brasil S.A. celebrou um contrato para a venda da totalidade da participação (90%) que detinha nesta linha, EDP Transmissão Aliança SC (Lote 21).

A empresa revelou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a linha irá ser adquirida pelo Skyline, um fundo gerido pela sociedade de investimentos Actis, com sede no Reino Unido, mas controlada pela norte-americana General Atlantic.

A EDP sublinhou que a venda da linha está “sujeita a condições suspensivas regulatórias e outras condições habituais para uma operação desta natureza, até à data de conclusão da transação”.

A empresa referiu que a transação se insere na estratégia de rotação de ativos para a atividade de transmissão no Brasil, definida no Plano de Negócios da EDP para o período entre 2023 e 2026.

A linha, com uma extensão de 435 quilómetros, tinha uma receita anual permitida de 256,7 milhões de reais (40,5 milhões de euros).