Em 72 horas, uma espécie de forever transformou-se numa inevitável saída. Apesar de ter tentado resistir ao máximo na ideia de dispensar aquela que foi a “solução natural” para a saída de Rúben Amorim, Frederico Varandas recuou e vai reunir-se com João Pereira nos próximos dias para acertar a rescisão de contrato com o antigo treinador da equipa B.

O Observador sabe que a decisão era defendida há muito em termos internos e que ganhou forma depois de mais um empate do Sporting em Barcelos que pode valer a perda da liderança do Campeonato. O próprio João Pereira sente que é mais vítima do que culpado, mas reconhece que a situação pode ter chegado a um ponto de não retorno.

De acordo com o que soube o Observador, o Sporting fez contactos exploratórios com dois treinadores portugueses, acabando por deixar os mesmos em stand by pelos prós e contras que envolviam. Entretanto, a opção Rui Borges ganhou força e o treinador do V. Guimarães é nesta altura a alternativa mais forte para assumir o comando dos leões.