O arquiteto paisagista João Gomes da Silva doou o arquivo documental dele e do atelier Global, cofundado com a arquiteta Inês Norton, à Fundação de Serralves, no Porto, revelou na segunda-feira esta instituição.

Em nota de imprensa, a fundação refere que João Gomes da Silva é “um dos mais influentes arquitetos paisagistas contemporâneos” e que a doação surge no seguimento de uma longa relação com Serralves.

A doação inclui ainda documentos do atelier Global, que João Gomes da Silva cofundou em 1997 com a arquiteta Inês Norton (Lisboa, 1965).

“O seu trabalho conjunto com Inês Norton produziu um acervo documental muito expressivo, ao longo de quatro décadas de uma carreira notável”, sublinha a Fundação de Serralves.

Segundo a instituição, a documentação doada será alvo “de tratamento, estudo e divulgação por meio de diversas iniciativas, incluindo exposições, conferências, apresentações e atividades educativas”.

Licenciado em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora, João Gomes da Silva projetou, entre 1996 e 1999, os jardins contemporâneos do Museu de Serralves, desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza, entre outros projetos profissionais.

Inês Norton também é licenciada em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora, iniciou a prática profissional em Bruxelas, trabalhou em Paris e, entre 2012 e 2014, foi responsável e coordenadora do estúdio de Arquitetura Paisagista PROAP, em Angola.

A fundação lembra que o atelier Global está atualmente a trabalhar no projeto de requalificação dos jardins de Serralves, concretamente a zona envolvente da Ala Álvaro Siza, inaugurada em 2023.

Esta doação junta-se “a um conjunto de arquivos relevantes já anteriormente acolhidos por Serralves”, nomeadamente do arquiteto Álvaro Siza, do realizador Manoel de Oliveira, dos artistas plásticos Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis, do Atelier RE.AL de João Fiadeiro e da coreógrafa Vera Mantero.