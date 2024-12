A Museus e Monumentos de Portugal anunciou esta sexta-feira a nomeação de seis diretores de vários museus nacionais, resultado dos concursos internacionais lançados entre setembro e outubro. Gonçalo de Carvalho Amaro é o novo diretor do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular, em Lisboa e Rita Dargent assume a direção do Museu Nacional dos Coches e Picadeiro Real, também em Lisboa. Duas estreias à frente dos dois museus da capital.

António Ponte mantém-se como diretor do Museu Nacional Soares dos Reis e Casa Museu Fernando de Castro, no Porto, cargo que desempenha desde abril de 2021. O mesmo acontece com Dóris dos Santos, que continua na direção do Museu Nacional do Traje, em Lisboa, onde iniciou funções em janeiro de 2022.

Vítor Dias continua na direção do Museu Nacional de Conímbriga, dando seguimento ao trabalho iniciado em abril de 2021 e Aida Rechena também se mantém como diretora do Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche.

Os seis concursos contaram com 48 candidatos – de Portugal, Espanha, Itália, Venezuela, Brasil e Equador. “Foram avaliados por júris compostos por elementos nacionais e estrangeiros, incluindo académicos, investigadores e especialistas nas áreas da cultura, património e museologia, assim como representantes de associações profissionais do setor”, destaca-se na nota à comunicação social divulgada pela Museus e Monumentos de Portugal esta sexta-feira.

Os novos diretores assumem a “missão de promoção da inovação e da democratização cultural, conciliando a conservação do património com projetos de divulgação, educação, inclusão e internacionalização dos monumentos e museus nacionais”, indica a mesma entidade.

Os primeiros resultados da mesma vaga de concursos já tinham sido divulgados a 13 de dezembro. Os mandatos são exercidos em regime de comissão de serviço com a duração de três anos — até dezembro de 2027.