Dois participantes morreram durante a regata entre as cidades australianas de Sydney e Hobart, em acidentes distintos com dois barcos, informou esta sexta-feira a organização da competição.

Numa conferência de imprensa, David Jacobs, o vice-presidente do Clube de Regatas de Iates da Austrália, responsável pelo evento, declarou que “todos estão devastados” com os acidentes, ocorridos na quinta-feira à noite e esta manhã cedo no meio de “difíceis condições” de navegação devido a ventos fortes.

“Queremos sempre melhorar ao máximo a segurança, por isso vamos conduzir uma investigação. E se houver algo que os barcos possam fazer para tentar evitar que isso aconteça, vamos implementá-lo”, disse Jacobs, garantindo que a regata irá continuar.

O superintendente da polícia da província de Nova Gales do Sul disse que os mortos têm 55 e 65 anos e que o primeiro acidente ocorreu minutos antes da meia-noite de quinta-feira (13h00 em Lisboa), enquanto o segundo foi registado por volta das 2h30 desta sexta-feira (15h30 de quinta-feira em Lisboa).

Joe McNulty disse à imprensa que os “acidentes trágicos” poderiam ter acontecido enquanto “estavam a mudar as velas”.

“A retranca é uma parte do barco que prende a vela ao mastro. Movia-se violentamente durante a noite em condições de mar difíceis”, observou McNulty.

No segundo acidente, um outro tripulante também ficou ferido e está a ser tratado a uma fratura no ombro.

As autoridades retiveram ambos os navios para prosseguir com a investigação destes “trágicos acidentes” que poderão ter acontecido enquanto “estavam a mudar de vela”, de acordo com informações iniciais.

McNulty disse ainda que um outro participante, de um terceiro barco, foi resgatado com vida depois de ter caído ao mar durante a noite.

O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese expressou as condolências pelas mortes na rede social X.

Our thoughts this morning are with the two sailors that tragically lost their lives in the Sydney to Hobart race overnight.

The Sydney to Hobart is an Australian tradition, and it is heartbreaking that two lives have been lost at what should be a time of joy.

We send our love…

— Anthony Albanese (@AlboMP) December 26, 2024