O cartaz do 2.º Festival Luísa Todi, que se realiza de 4 de janeiro a 2 de fevereiro em Setúbal, inclui, entre outros, os cantores Carlos Guilherme, Carla Caramujo e João Merino e o coro Setúbal Voz.

O concerto encenado “Os Três Barítonos”, acompanhados ao piano por Tiago Mileu, realiza-se no dia de abertura, às 11h00, no Convento de Jesus. Os três barítonos são Gonçalo Martins, Diogo Oliveira e João Merino.

Segundo nota da organização, trata-se de “um concerto divertido, inspirado nos ‘Três Tenores’ com três dos maiores barítonos portugueses da atualidade a interpretarem as mais populares árias para barítono e outras obras curiosas”.

No dia 9, às 11h00, realiza-se a cerimónia oficial de abertura na Glorieta a Luísa Todi, com a deposição de flores junto do busto da cantora lírica, a intervenção de várias personalidades e a participação artística da soprano Helena de Castro e da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A organização, a cargo da Associação Setúbal Voz e da Câmara setubalense, lembra que Luísa Aguiar Todi (1753-1833) “é uma das personalidades mais fortes da história de Portugal, tornando-se conhecida em todo o mundo ocidental num período da História da Humanidade em que as viagens e as comunicações eram rudimentares”.

“[Foi] descrita como tendo uma voz ‘firme, clara e sonora’, marcou os corações de todos o que a ouviram. Desde Berlim a Paris, de Viena a S. Petersburgo, ninguém ficou indiferente a tamanho talento”, acrescentaram.

No dia seguinte, às 21h00, no Fórum Municipal Luísa Todi, é apresentado o cineconcerto “O Americano”, pela Companhia de Ópera de Setúbal, Coro Setúbal Voz e Pequena Orquestra.

O cineconcerto vai ter música de Jorge Salgueiro e imagens da série “O Americano” (RTP), que conta a história de Faustino Cavaco, condenado a 18 anos de cadeia e que foi “o protagonista da fuga mais sangrenta da história prisional portuguesa”, no início da década de 1980.

No dia 11, às 21h00, no Fórum Municipal Luísa Todi é apresentado o concerto encenado “As Três Sopranas — I’m the Star of the Night!!!”, com Constança Melo, Helena de Castro e Mariana Chaves, acompanhadas pela Orquestra do Festival Luísa Todi.

“Concerto encenado e estragado por três sopranos rivais. Quem canta melhor, mais forte, mais agudo, mais grave, mais sublime e mais rápido? Afinal o contrato é de quem?”, escreve a organização.

No dia seguinte, às 17h00, também no Fórum Municipal, sobe à cena o musical “Kate e o Skate”, com libreto de Risoleta Pinto Pedro e música e encenação de Jorge Salgueiro.

No dia 17, às 11h00, no Auditório Bocage, são apresentadas “árias desenhadas para crianças”, que serão interpretadas pela soprano Mariana Chaves, acompanhada ao piano por Tiago Mileu.

O tenor Carlos Guilherme, acompanhado por Tiago Mileu, protagoniza “Canto de uma Vida”, no dia 24, às 21h00, no Auditório da Escola Secundária D. João II.

A programação do festival inclui ainda um recital pelos alunos dos conservatórios de Palmela, Setúbal e Montijo, acompanhados pelo pianista Gonçalo Simões e um pela soprano Elisa Bastos com canções eruditas brasileiras, acompanhada por Tiago Mileu, no dia 18, às 21h00 no Auditório Bocage.

“Brasil Ancestral e Moderno” é o título do recital da soprano Graça Reis, do Núcleo de Ópera da Bahia, no Brasil, no dia 1 de fevereiro, às 11h00, na Igreja do Convento de Jesus. A soprano será acompanhada pelo pianista Eduardo Jordão.

Também neste dia, às 21h00, no Auditório da Escola Secundária D. João II, há um recital pela soprano Carla Caramujo acompanhada por Pedro Oliveira Lopes, ao piano. À noite, no salão nobre dos Paços do Concelho, “Constança e a Orquestra de Assobios” encerra a 2.ª edição do Festival Luísa Todi.

O concerto, sob a direção dos maestros Jorge Salgueiro e Aldo Brizzi, do Núcleo de Ópera da Bahia, é protagonizado pela soprano Constança Melo e a Orquestra de Assobios.