A fotogaleria acima — que está por ordem cronológica — mostra uma seleção das melhores fotografias que os fotojornalistas que colaboraram em 2024 com o Observador tiraram para ilustrar as notícias, reportagens e entrevistas mais marcantes do ano. Da política à cultura, do desporto à economia, da sociedade ao lifestyle. Mas não só: através das agências de notícias internacionais, como a Reuters e a Getty Images, mostramos também as imagens do que de mais importante aconteceu.

Em Portugal, o ano ficou marcado por quatro eleições — legislativas, regionais nos Açores e na Madeira e europeias — que trouxeram mudanças no panorama nacional, mas também pela visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Lisboa, em maio. Já depois disso, nos meses mais quentes do verão, Portugal foi mais uma vez fustigado por vários incêndios, principalmente na zona centro do país, e que provocaram nove mortos.

No contexto internacional, o conflito no Médio Oriente — que continuou na Faixa de Gaza — escalou para países como o Líbano e a Síria, provocando milhares de mortos e uma vasta destruição. Na ponta oposta do globo, em novembro, os Estados Unidos da América voltaram a eleger Donald Trump como presidente. Já na Europa, o Reino Unido também foi a eleições e elegeu um novo líder, Keir Starmer. França também foi a votos, mas o primeiro-ministro durou pouco — foi o mais curto de sempre. O país vive agora um novo impasse político depois de Macron ter escolhido François Bayrou para liderar o governo.

Tiradas um pouco por todo o país e em vários países do globo, as imagens da fotogaleria acima são da autoria dos fotojornalistas André Dias Nobre, Diogo Ventura, Filipe Amorim, Francisco Romão Pereira, Hugo Moreira, Igor Martins, João Porfírio, Maria João Gala, Marisa Cardoso, Tomás Silva e de fotojornalistas da Agência Lusa, Reuters e Getty Images.