Pelo menos 11 agentes das forças de segurança do México foram assassinados nos primeiros nove dias de 2025, anunciou a organização não governamental (ONG) mexicana Causa em Comum.

A ONG disse na sexta-feira que, entre 01 e 09 de janeiro foram registados duas mortes de polícias no estado do México (centro), que circunda a capital, Cidade do México, assim como mais mortes nos estados de Sonora, Nuevo León, Baja California, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato e Puebla.

A Causa em Comum referiu ainda que, desde 01 de outubro, quando tomou posse o Governo da Presidente Claudia Sheinbaum, pelo menos 105 polícias foram assassinados no México.

Em 2024, a organização registou o assassínio de pelo menos 320 polícias, ainda assim uma queda em comparação com as 412 mortes registadas em 2023, o que representou mais de um assassínio por dia.

Os estados com maior número de polícias mortos em 2024 foram: Guanajuato (61), estado do México (24), Guerrero (22), Chiapas (20), Michoacán (17), Nuevo León (16), Tamaulipas (16), Sinaloa (16), Baja California e Puebla (ambas 13).