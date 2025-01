A terceira sessão de julgamento da ação cível interposta por Boaventura de Sousa Santos para assegurar a defesa do seu bom nome foi adiada. Estava marcada para esta segunda-feira de manhã no Tribunal Civil de Coimbra. De acordo com a RTP, que avançou a informação sobre o adiamento, a próxima sessão está marcada para sexta feira.

O professor e sociólogo pretende defender-se das acusações de assédio moral, sexual e abuso de poder por parte de 13 mulheres. Quatro destas alegadas vítimas estão sentadas nos bancos dos réus. Denunciaram os abusos através de uma carta aberta, divulgada em abril de 2023.

O tribunal ouviu, na quarta-feira passada, durante três horas, uma destas quatro rés que estão a ser julgadas no âmbito de uma ação interposta por Boaventura de Sousa Santos.

O julgamento, que teve início a 15 de novembro de 2024 à porta fechada, foi retomado para ouvir Sara Araújo, uma das quatro rés deste processo. Depois de ter sido inquirida durante cerca de três horas, Sara Araújo disse à agência Lusa que iria continuar a ser ouvida durante a tarde, porque “o advogado do professor Boaventura ainda pretendia mais esclarecimentos”.

“Foi extremamente cansativo. Perdi um pouco a noção do tempo, mas penso que estive cerca de três horas a ser ininterruptamente interrogada pela juíza e pelos advogados”, relatou ainda. Sara Araújo, afirmou ainda que a audiência dessa manhã serviu para “desmentir a petição inicial do professor Boaventura”, em que alega que ao longo dos anos as quatro mulheres mantiveram “excelentes relações com ele”, nutrindo por ele admiração.

“O que estive a fazer foi a tentar narrar os diferentes episódios, quer de assédio moral, quer de assédio sexual, quer de extrativismo intelectual, que ocorreram ao longo destes anos”, contou.