Os MESA, que na década de 2000 popularizaram temas como Vício de ti e Luz vaga, vão voltar aos concertos este ano com a cantora Mónica Ferraz, que tinha deixado o grupo em 2012, foi anunciado nesta quarta-feira.

De acordo com o agenciamento do grupo, que conta também com o músico e compositor JP Coimbra, já há dois concertos marcados: dia 7 de maio na Casa da Música, no Porto, e dia 15 de maio no Lux, em Lisboa.

“Tendo como ponto de partida a revisitação dos temas mais icónicos da banda como Vício de Ti, Luz Vaga, Cedo o Meu Lugar ou Mímica Sísmica, está a ser preparado um alinhamento com muitos outros êxitos dos discos cantados em português que consolidaram os MESA como uma das bandas que marcaram uma geração”, lê-se no comunicado.

O grupo do Porto começou por participar na coletânea da Pop up songs — Optimus 2002, tendo editado no ano seguinte o álbum de estreia, homónimo, que teve várias reedições, uma das quais incluiu o tema Luz Vaga, que conta com a participação de Rui Reininho.

Seguiram-se Vitamina (2005), Para todo o mal (2008) e Automático (2011).

Em 2012, Mónica Ferraz deixou os MESA e para o lugar de vocalista entrou a cantora Rita Reis.

A banda editou mais dois álbuns: “Pés que sonham ser cabeças”, em 2013, e “Loner”, em 2016.