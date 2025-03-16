Em dez anos o Brasil poderá ter o prédio residencial mais alto do mundo, com unidades a custarem o equivalente a 31,6 milhões de euros. Com 500 metros de altura, o Senna Tower deverá superar o 111 West 57th Street, em Nova Iorque, que tem 435 metros. A construção começa em maio em Balneário Camboriú, no Estado brasileiro de Santa Catarina, e terá 228 apartamentos, com dois triplex de mais de 900 metros quadrados, de acordo com a construtora FG Empreendimentos, citada pela Folha de S. Paulo.

O prédio terá 154 andares, sendo que 14 serão técnicos e seis destinados a áreas de lazer. De acordo com o jornal brasileiro, além dos dois triplex, estão previstos outros andares com apartamentos duplex, além de apartamentos simples que serão comercializados a valores que rondam os 4 milhões de euros. Nos primeiros andares, o edifício terá 18 “mansões suspensas”, que chegam a 560 metros quadrados, com piscinas, área externa e elevadores para que os carros possam estacionar à porta de casa.

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Science break.

The Senna Tower is a planned supertall residential skyscraper in Balneário Camboriú, Brazil. The tower will be the first in Latin America to use the tuned mass damper (TMD) technology to reduce oscillations of the wind. pic.twitter.com/UhL2CQPKmK — Firecaptain and Jack (@Firecaptain16) December 17, 2024

Para garantir a estrutura do edifício, as fundações terão uma profundidade de 40 metros, o que é equivalente a um prédio de 13 andares. Além disso, para amenizar a força dos ventos, a construção terá um sistema chamado mass damper, com dois pêndulos de mil toneladas cada um, localizados no 140º andar. No topo, ainda está previsto um observatório.

O projeto foi criado em parceria com a marca da família do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e o investimento é da construtora com o empresário brasileiro Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e conhecido apoiante de Jair Bolsonaro. Em 2023, a família Aveiro investiu na FG Empreendimentos, tendo Cristiano Ronaldo protagonizado uma campanha publicitária sobre os investimentos imobiliários na região. Balneário Camboriú tem atualmente o metro quadrado mais caro do Brasil e é famosa pelos imóveis de luxo. A cidade já tem o prédio residencial mais alto da América Latina — o One Tower foi lançado em 2022, tem 290 metros e 84 andares.