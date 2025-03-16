Em dez anos o Brasil poderá ter o prédio residencial mais alto do mundo, com unidades a custarem o equivalente a 31,6 milhões de euros. Com 500 metros de altura, o Senna Tower deverá superar o 111 West 57th Street, em Nova Iorque, que tem 435 metros. A construção começa em maio em Balneário Camboriú, no Estado brasileiro de Santa Catarina, e terá 228 apartamentos, com dois triplex de mais de 900 metros quadrados, de acordo com a construtora FG Empreendimentos, citada pela Folha de S. Paulo.

O prédio terá 154 andares, sendo que 14 serão técnicos e seis destinados a áreas de lazer. De acordo com o jornal brasileiro, além dos dois triplex, estão previstos outros andares com apartamentos duplex, além de apartamentos simples que serão comercializados a valores que rondam os 4 milhões de euros. Nos primeiros andares, o edifício terá 18 “mansões suspensas”, que chegam a 560 metros quadrados, com piscinas, área externa e elevadores para que os carros possam estacionar à porta de casa.

Para garantir a estrutura do edifício, as fundações terão uma profundidade de 40 metros, o que é equivalente a um prédio de 13 andares. Além disso, para amenizar a força dos ventos, a construção terá um sistema chamado mass damper, com dois pêndulos de mil toneladas cada um, localizados no 140º andar. No topo, ainda está previsto um observatório.

O projeto foi criado em parceria com a marca da família do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e o investimento é da construtora com o empresário brasileiro Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e conhecido apoiante de Jair Bolsonaro. Em 2023, a família Aveiro investiu na FG Empreendimentos, tendo Cristiano Ronaldo protagonizado uma campanha publicitária sobre os investimentos imobiliários na região. Balneário Camboriú tem atualmente o metro quadrado mais caro do Brasil e é famosa pelos imóveis de luxo. A cidade já tem o prédio residencial mais alto da América Latina — o One Tower foi lançado em 2022, tem 290 metros e 84 andares.