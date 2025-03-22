Uma, duas, três, quatro… cinco. Benfica e Sporting encontraram-se pela quinta vez esta temporada, na quarta competição distinta. Depois de as leoas terem vencido as águias na decisão da Supertaça (1-2), as encarnadas responderam na partida da primeira volta do Campeonato e saíram de Alvalade com os três pontos (0-2). Na Luz, na segunda volta, os dois rivais não conseguiram melhor do que um empate, que deixou o Benfica bem encarrilhado para revalidar o título (1-1). Há duas semanas, os emblemas lisboetas voltaram a defrontar-se na final da Taça da Liga e a decisão do segundo troféu da época caiu para o lado vermelho e branco (2-1). Agora era a hora do quinto confronto, novamente na Luz, e de decidir quem seguia para as meias-finais da prova rainha.

“É difícil surpreender, mas há sempre nuances em todos os jogos que são diferentes, seja estrategicamente, seja de opções de jogadoras. Há sempre algo que pode ser alterado, principalmente quando observamos e refletimos sobre aquilo que foi o jogo anterior. Já são bastantes partidas com o Sporting, bastantes jogos que também nos fazem refletir e perceber quais são as debilidades e quais são as forças do adversário. Mas também temos de estar preparados porque o adversário também pode mudar e, estrategicamente, também pode apresentar outras coisas e outras formas de estar no jogo que nos podem criar problemas. Temos de dar muita inteligência emocional às jogadoras para que, precisamente, todas as alterações ou todos os momentos menos bons do jogo possam ser ultrapassados”, abordou Filipa Patão na antevisão.

“Naturalmente, depois de dois resultados menos positivos, o grupo quer voltar às vitórias, para irmos ao encontro daquilo que temos vindo a ser durante grande parte da época. Encontrei a equipa bem, treinámos bem e estamos motivados para o próximo jogo. Não vemos nenhuma competição como a salvação da época. O Sporting tem de conquistar sempre muito mais do que apenas uma competição. A eficácia vai ser determinante tanto neste jogo quanto nos restantes dérbis. Quando o equilíbrio é muito grande, a equipa que for mais eficaz nos diferentes processos — quer com bola, quer sem bola, e sempre com a máxima concentração — estará sempre mais perto de ganhar. Acredito muito nestas jogadoras”, disse, por sua vez, Micael Sequeira.

Com Pauleta, Andrea Falcón e Chandra Davidson de fora, Patão desfez a habitual linha defensiva com três elementos e optou por um 4-3-3 com Carole Costa e Christy Ucheibe no centro da defesa, Andreia Faria, Andreia Norton e Anna Gasper no setor intermediário e Nycole Raysla, Marie Alidou e Nycole Raysla no ataque, com Marit Lund e Lúcia Alves a manterem-se nas laterais e Lena Pauels na baliza. Já Sequeira, que esteve privado de Brittany Raphino, Fátima Pinto e Andreia Bravo, manteve o 3-4-3, lançando Hannah Seabert na baliza, Ana Borges, Andrea Norheim e Georgia Eaton-Collins na defesa, Ana Capeta, Brenda Pérez, Maiara Niehues e Jacynta Gala no meio-campo e Cláudia Neto, Joana Martins e Telma Encarnação na frente.

As águias entraram melhor na partida e, nos primeiros instantes, desperdiçaram o golo inaugural por Alidou que, com tudo para rematar, atrapalhou-se (5′). O jogo acabou por equilibrar e, na parte final do primeiro tempo, Telma inaugurou o marcador, com um remate forte e colocado que só parou no fundo da baliza (35′). Na resposta, Martín-Prieto quase marcou de cabeça (42′) e, pouco depois, Alidou apareceu dentro da área, tirou Ana Borges do caminho e fez o empate (45+1′). No recomeço da partida, as leoas construíram uma grande jogada que culminou com Encarnação a isolar-se e a fazer o 1-2 (45+3′).

Pontapé madeirense lá para dentro. pic.twitter.com/hmT47vstzA — Sporting CP Adeptos ???? (@Sporting_CPAdep) March 22, 2025

⚽️ Alidou empata o Dérbi no Estádio da Luz pic.twitter.com/DWmBz6T72y — SL Benfica Futebol Feminino (Apoio) (@BenficaFem) March 22, 2025

Tiki taka com finalização de Telma Encarnação ???? pic.twitter.com/6qDvchbgGO — Raça de Leão ???? (@racadeleao_) March 22, 2025

A etapa complementar abriu com o Benfica a carregar em busca do empate, mas nem Martín-Prieto (48′) nem Alidou (49′) conseguiram bater Siebert. Pouco depois foi a vez de Maiara responder num lance em que apareceu isolada, mas Andreia Faria acabou por negar o terceiro (54′). Em cima da hora de jogo, Andreia Norton recuperou a bola a meio-campo e conduziu em direção à baliza, soltou à entrada da área para Nycole que, depois de armar o pé esquerdo, desferiu um remate colocado para o empate (60′). Já com Catarina Amado, Beatriz Cameirão, Madison Haugen e Beatriz Fonseca em campo, esta última teve nos pés a hipótese de recolar as leoas na frente, mas acabou por perder espaço e, quando rematou, Cameirão cortou para canto (74′).

⚽️ GOOOOOLOOOOOOOOO!! NYCOLE RAYSLAAAA ESTÁ FEITO O EMPATE!! 2-2 pic.twitter.com/UI8AfNxD63 — SL Benfica Futebol Feminino (Apoio) (@BenficaFem) March 22, 2025

Para o último quarto de hora — regulamentar —, Maísa Correia refrescou o ataque verde e branco e, na primeira oportunidade, Madison apareceu com espaço na direita, tentou colocar a bola no poste mais distante, mas Pauels travou o remate (76′). Do outro banco saltaram Lara Martins e Laís Araújo, as encarnadas aproveitaram uma série de carambolas para saltarem para o comando do marcador pela primeira vez. Andreia Faria ganhou de cabeça, Lúcia Alves recebeu a bola à entrada da área, puxou para o pé direito e desferiu um grande remate para o fundo da baliza, estreando-se a marcar nesta temporada (83′). O resultado acabou por não sofrer mais alterações, com as águias a segurarem o triunfo (3-2).

⚽️ GOOOOOLLOOOOOOOOOOOOO!! LÚCIA ALVES (3-2) pic.twitter.com/SzUSnsY2HW — SL Benfica Futebol Feminino (Apoio) (@BenficaFem) March 22, 2025

Com este triunfo, o Benfica regressa às meias-finais da Taça de Portugal, prova que ergueu na última temporada. Nas meias finais, a duas mãos, as encarnadas vão medir forças com Valadares Gaia ou Rio Ave, equipas que se defrontam este domingo. As equipas finalistas serão conhecidas no mês de abril.