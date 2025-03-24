"Severance" acabou (por agora), longa vida a "Severance" — ou como diria Scorsese, "Absolute TV"

Depois de terminar Severance e imediatamente antes de começar a escrever este artigo, fui reler a minha anterior resenha sobre a série, que se debruçou sobre a primeira temporada e os seis primeiros episódios da segunda. E não o fiz por um qualquer exercício de vaidade. Foi mesmo para não vos estar a maçar repetindo as minhas baboseiras. Gosto de ter sempre baboseiras fresquinhas para os meus fregueses, que é por isso que eles voltam a esta banca. Por isso ou para ir à caixa dos comentários escrever “Trash”, em resposta a um artigo com 7332 caracteres sem espaços. Uma só palavra e tanto fica dito. Gabo-lhe o poder de síntese, que me dá alguma inveja. Não é coisa que se gaste neste estabelecimento, como podem ver pelo comprimento dos lençóis que aqui vou escrevendo. E não, não me pagam ao metro. Sou só eu que tenho muitas palavras dentro de mim. Deve ter sido alguma coisa que comi em criança.

O que já não me lembrava é que tinha escrito isto a 16 de janeiro: “Se vou deixar que saiam os 4 episódios que me faltam ver, para lamber tudo de uma ponta à outra de rajada, porque não quero lidar com o hiato semanal? Sim, sou esse tipo de pessoa.” E não é que acertei no meu próprio palpite e foi o que aconteceu aos 22 de março, sábado último. Não consegui fazê-lo no dia de estreia do último episódio, porque tive que trabalhar durante o dia (eu sei, o mundo é um lugar injusto). E à noite, fui ver e ouvir a voz de apito da comediante Michelle Wolf (para quem esteja interessado, ótimo show, ela é mesmo muito engraçada e não se verificam lesões auditivas pós-traumáticas).