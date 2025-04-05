Dalila Rodrigues garantiu estar à espera de continuar como ministra da Cultura, caso a coligação de PSD e CDS volte a vencer as eleições legislativas de 18 de maio. Em entrevista ao Jornal de Notícias, a governante, que tem protagonizado alguns episódios polémicos durante o seu ano de mandato, vincou a motivação para prosseguir o trabalho realizado e a ideia de deixar um legado no setor cultural.

“Estou muito motivada para cumprir o meu mandato. As minhas políticas culturais são de caráter estruturante e quanto mais eu realizar, quanto mais ação desenvolver, mais trabalho deixo feito e, portanto, mais significativo será o meu legado“, afirmou.

Apesar de alguns embaraços políticos — como a saída da sua secretária de Estado, Lurdes Craveiro — e exonerações que criaram controvérsia — como na presidência da Fundação Centro Cultural de Belém —, Dalila Rodrigues contesta o rótulo de ‘ministra das exonerações’.

“É absolutamente injusto, isso resulta da circunstância de que em Portugal não se discutem políticas culturais, mas sim atos isolados. Efetivamente, exonerações fiz duas”, observou. Sobre o afastamento do presidente do instituto público do Património Cultural, João Carlos Santos, a governante argumentou com os atrasos na execução do PRR; já na Fundação CCB, a ministra explicou que a saída de Francisca Carneiro Fernandes visou “devolver ao país um equipamento de âmbito nacional e internacional”.

Quanto à saída de Lurdes Craveiro do Ministério da Cultura, Dalila Rodrigues desculpou-se com o argumento de que a escolha tinha sido do primeiro-ministro, Luís Montenegro. “Não fui eu que nomeei a secretária de Estado. É o senhor primeiro-ministro que nomeia. Lamento bem dizer isto, não quero deixar o senhor primeiro-ministro numa situação de desconforto, mas não me podem imputar responsabilidades porque, na verdade, não tenho o poder de nomear um secretário de Estado”, disse, assegurando que “foi absolutamente tranquila a passagem”.

Em paralelo, Dalila Rodrigues teceu críticas ao seu antecessor na Cultura, Pedro Adão e Silva. “Herdei muitos atrasos e problemas. Os maiores atrasos que herdei foi desde logo o PRR e Évora 2027”, sublinhou, acrescentando que na próxima semana deverão ser conhecidos os dois diretores artísticos da Capital Europeia da Cultura, ambos escolhidos na sequência de concurso.

Dalila Rodrigues voltou também a abordar o que considera ser uma “grande desigualdade” de género na área cultural e que é também vítima de críticas machistas. “Na área da Cultura, o poder continua a ser maioritariamente dos homens e não das mulheres. E eu sinto, no exercício das minhas funções, críticas que revelam e refletem justamente princípios de uma cultura machista. As mulheres querem ser submissas até na política?”, questionou.