Chegou a hora de todas as decisões. Ao longo dos últimos sete meses, Benfica e Sporting travaram intensas batalhas, lutaram por cada ponto e encontraram-se em praticamente todas as competições da temporada, que abriu com os leões em melhor plano. Na primeira semana oficial da nova época, o conjunto de Alvalade conquistou a Taça Ibérica (3-1) e a Supertaça (1-3) frente ao eterno rival, para, poucas semanas depois, vencer na Luz na primeira volta da fase regular do Campeonato (1-3). Contudo, as águias vingaram-se no Pavilhão João Rocha e garantiram o triunfo no dérbi que acabou por decidir o primeiro lugar (2-3). Desta forma, os encarnados garantiram o fator casa para esta final, depois de deixarem pelo caminho Leixões (3-0) e Ala Nun’Álvares (2-0). Já o Sporting bateu a Académica de Espinho (3-0) e o V. Guimarães (2-0).

“Estou muito confiante. Não passa apenas por uma confiança do treinador, estou confiante pelo trabalho que os jogadores têm feito nestes últimos meses. Têm trabalhado duro, mostrando-se disponíveis para qualquer tipo de jogo. Será uma série longa, uma série que não vai ser decidida já nesta semana. Tenho boas expectativas, de que vamos conseguir jogar bem, de que vamos saber adaptar-nos ao adversário. Já o conhecemos melhor em relação ao início da temporada, então estou confiante, estou focado em trabalhar duro, tentar fazer o melhor possível para lhes dar, antes do jogo, o que pode ser necessário. Conheço muito bem a equipa que tenho. Sei dessa capacidade deles, da experiência que eles têm, da vontade, do caráter. Tenho a certeza de que eles vão lutar muito para conseguir o hexacampeonato”, abordou Marcel Matz em declarações à BTV.

“O primeiro jogo das finais é sempre um jogo com uma tensão um pouquinho mais elevada. Nós vamos, naturalmente, jogar desinibidos, porque vamos fora e temos que ganhar lá um jogo dê como der. Vamos querer entrar bem nesta final e demonstrar a capacidade que demonstrámos ao longo de toda a época. Não temos o fator casa nesta final e obviamente o público vai torcer muito pela equipa da casa, mas já mostrámos personalidade e capacidade para vencer, seja o Benfica, seja no Pavilhão da Luz. Por isso, vamos entrar como se jogam as finais, e como temos feito sempre. Já vencemos duas competições e queremos acabar a época como a começámos”, disse, por sua vez, João Coelho aos meios do clube de Alvalade.

Os leões entraram melhor e aproveitaram o serviço inaugural de Tiago Violas para fazerem o primeiro ponto e não precisaram de muito para conseguirem uma importante vantagem de cinco pontos, mostrando-se mais eficazes no bloco (3-8). As águias responderam com Pablo Natan a assumir o ataque (5-8) mas, do outro lado, Edson Valencia começou a somar pontos e o Sporting acabou por controlar o primeiro set até aos instantes finais, altura em que os encarnados contaram com o apoio do seu Pavilhão para recuperar (19-20). Contudo, Valencia manteve o nível e voltou a estender a vantagem de três pontos (19-22), com Jonas Aguenier a fechar o parcial (21-25). O duelo Natan-Valencia prosseguiu no segundo set, com o leão a conquistar dois pontos frente ao benfiquista no serviço (0-2). Ainda assim, o Benfica empatou e passou para a frente pela primeira vez no jogo (7-5 e 8-7). Com o parcial equilibrado, Felipe Banderó reaproximou os encarnados na reta final (21-22) e Nivaldo Gómez fez o empate, com um remate forte a culminar um parcial em que foi a principal figura (25-23).

No terceiro set, a turma verde e branca voltou a entrar melhor, mas os vermelho e brancos responderam de pronto e chegaram pela primeira vez na partida aos três pontos de vantagem (4-1 e 10-7). Ainda assim, o Sporting não deixou o rival fugir e reduziu para um ponto (12-11), mas Nico Perren voltou a colocar a vantagem encarnada em três pontos (15-12). Depois de o jogo ter estado parado por conta de um choque de cabeças entre Perren e Valencia, Banderó adiantou as águias (16-12), Martin Licek respondeu no serviço (16-14) e, depois de uma sucessão de erros, o Sporting reentrou na discussão (21-20). Ainda assim, Banderó e Nivaldo deram três pontos seguidos ao Benfica e garantiram o triunfo encarnado (25-22).

A história inverteu-se no quarto parcial mas, depois de os encarnados terem começado bem, os leões viraram o resultado, chegaram aos dois pontos de avanço (1-3), só que o marcador voltou a virar (6-4). A partir daí, o Benfica contou com o contributo dos adeptos para disparar no marcador (9-6) e abrir uma vantagem de seis pontos (15-9). João Coelho ainda solicitou um dos seus descontos de tempo, mas o destino desta primeira partida estava traçado e as águias fecharam as contas com um parcial de 25-20 (3-1). Os eternos rivais voltam a encontrar-se no dia 26 de abril, às 15h30, no Pavilhão João Rocha.