Um técnico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi agredido e sofreu traumatismos na cara durante uma emergência na noite de sábado no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, foi revelado este domingo.

Numa publicação na rede social Facebook, o INEM afirma que um técnico de emergência pré-hospitalar, ao serviço da ambulância de suporte imediato de vida de Gondomar “foi vítima de agressão” e a restante equipa, SIV e Bombeiros de Gondomar, “alvo de ameaças”.

O técnico, que sofreu traumatismos na cara, foi levado para observação no Hospital de Santo António, no Porto, e teve de levar pontos.

Contactado pela Lusa, o Comando Metropolitano do Porto da PSP afirmou que o agressor foi identificado e que se trata da vítima para a qual tinha sido chamada assistência médica.

A PSP elaborou o auto de ocorrência e remeteu o caso para o Ministério Público.

Ao Observador, o presidente do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar, Rui Lázaro, explicou que quando o INEM chegou ao lugar da emergência a vítima recusou-se a ser tratada e partiu para a violência.

“Praticamente todos os dias equipas de emergência médica são vítimas de agressões, físicas ou só verbais. O técnico acabou por necessitar de tratamento hospitalar, apresentava algumas fraturas na face e também no dedo, e houve o cuidado de ser suturado dada a gravidade dos ferimentos”, contou.

“Ainda há poucos meses negociámos a revisão da carreira com o Governo e um dos pontos fundamentais era que a carreira fosse considerada profissão de risco. Não foi uma reivindicação aceite pelo Governo e queremos aguardar pelo próximo Governo para voltarmos a insistir nesta reivindicação que tanto se justifica”.

Nas redes sociais, o INEM lamenta “profundamente este incidente e recorda que o trabalho de todos os profissionais que se dedicam à emergência pré-hospitalar deve ser respeitado, apoiado e defendido”.

Defendendo que os profissionais “dão em cada missão o melhor de si”, o INEM considera “absolutamente inaceitável” o ocorrido. “O INEM vai ativar todos os meios legais ao seu alcance para defesa e proteção dos seus profissionais”, acrescenta.

O incidente ocorreu um dia após a entrada em vigor da lei que agrava as penas para quem agredir polícias, guardas prisionais e bombeiros e alarga a isenção do pagamento de custas judiciais a professores e médicos agredidos.

Segundo esta lei, qualquer trabalhador das áreas da saúde e da educação passa a integrar a lista de profissionais contra os quais a agressão é suscetível de “revelar especial censurabilidade ou perversidade” e que pode ser considerada ofensa à integridade física qualificada.

Comissão de Trabalhadores do INEM considera intolerável agressão a técnico

A Comissão de Trabalhadores do INEM considera intolerável a agressão ao técnico de emergência em Gondomar e exigiu que os agressores sejam “levados à justiça” e que sejam aplicadas as “devidas e severas consequências”.

Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores do INEM salienta que o incidente ocorrido na noite de sábado em Gondomar “não é um caso isolado”, mas “mais um exemplo do risco constante” que os trabalhadores enfrentam.

“É incompreensível que aqueles que dedicam a sua vida a salvar outras, sejam repetidamente vítimas de violência, desrespeito e ameaças”, defende.

A Comissão de Trabalhadores diz ainda que os técnicos não podem continuar a arriscar a vida e saúde “sem o devido reconhecimento da penosidade deste ambiente de prestação de cuidados”.

“O reconhecimento público, institucional e governamental dos riscos a que se expõem sistematicamente estes profissionais, urge. Não se aceitam medidas paliativas neste tipo de situações e este deve ser um compromisso que todos – autoridades, instituições e sociedade civil – devem assumir”, acrescenta.

(Atualizada às 19h09 com informação sobre o agressor, que foi a pessoa para quem tinha sido chamada assistência, e declarações de Rui Lázaro)