O nadador português Diogo Ribeiro sagrou-se hoje campeão europeu de sub-23 nos 50 metros mariposa, conquistando a segunda medalha de ouro nos Europeus, que se disputaram em Samorin, na Eslováquia.

Um dia depois de ter vencido os 50 metros livres, com um novo recorde nacional (21,67 segundos), Diogo Ribeiro voltou a triunfar, desta feita nos 50 mariposa, com uma marca de 23,01, a 21 centésimos do seu máximo português.

O ucraniano Vladyslav Bukhov foi segundo classificado, em 23,09 segundos, com o romeno Denis-Laurean Popescu a fechar o pódio, em 23,43.

Diogo Ribeiro, que abdicou da final dos 100 metros livres para se focar nos 50 mariposa, termina os Europeus de Samorin com três medalhas, depois de já ter também garantido a prata nos 100 mariposa.

Além das três medalhas do nadador do Benfica, também Francisca Martins, que tinha sido terceira nos Europeus absolutos nos 400 metros livres, conseguiu a prata na mesma distância em Samorin.