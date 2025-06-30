A taxa de inflação homóloga terá aumentado para 2,4% em junho, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia, terá também registado uma variação de 2,4% em junho, acima dos 2,2% registados no mês anterior.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -1,3% (0,1% em maio de 2025), enquanto a variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados terá voltado a acelerar para 4,7% (4% no mês anterior).