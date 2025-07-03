As inscrições abriram no dia 10 de março. Desde então, a terceira edição do 5G Challenge do MEO Empresas passou por várias etapas que conduziram até à sua final, onde se ficou a conhecer as soluções vencedoras deste ano. No evento reuniram-se profissionais, especialistas e jurados para premiar as ideias mais inovadoras e que vão ao encontro da premissa desta iniciativa.

Se ainda não sabe do que se trata, o 5G Challenge do MEO Empresas é um verdadeiro concurso de inovação. Aqui, o objetivo é validar, reconhecer e, posteriormente, premiar as soluções inovadoras que impulsionem a transformação digital e o futuro das empresas. Num mundo cada vez mais tecnológico e digital, contribuir para o seu desenvolvimento torna-se crucial para um futuro que se quer, cada vez mais, inteligente. Na edição deste ano, dez empresas, nacionais e internacionais, apresentaram soluções disruptivas que estão a impulsionar o 5G e a transformar o futuro de todos.

“Somos líderes de mercado porque, ano após ano, investimos em tecnologia, na implementação de soluções, em investigação e inovação. Compete-nos olhar para o mercado com o objetivo de criar um ecossistema que permita às empresas reconhecer no MEO e, em particular, no MEO Empresas, um parceiro estratégico. Um parceiro que, por um lado, assegura investimentos em infraestrutura que reforçam a resiliência das organizações que confiam em nós e, por outro, disponibiliza um ecossistema capaz de oferecer soluções adaptadas aos vários setores – retalho, indústria, saúde, setor público, entre outros -, e às necessidades específicas do seu core business. O nosso propósito é tornar essas empresas mais competitivas, mais resilientes e tecnologicamente mais modernas”. Quem o afirma é Nuno Nunes, Chief Sales Officer B2B do MEO Empresas, salientando ainda a importância de mais uma edição do concurso: “É precisamente para isso que servem estes eventos – para gerar impacto, quer nas empresas nacionais como nas internacionais, através da nossa capacidade de inovação, competitividade e diversidade de soluções, ajustadas às reais necessidades do mercado”.

Para o responsável, esta iniciativa representa um marco no compromisso contínuo do MEO Empresas, a cada ano que passa, com o setor empresarial. Nuno Nunes sublinha a importância de as empresas de grande dimensão assumirem um papel dinamizador num mercado que se quer mais competitivo: “É difícil assistir a um verdadeiro crescimento do mercado nacional se nós, enquanto grandes empresas, não criarmos espaço e oportunidades para que outras possam demonstrar o seu valor. Estamos atentos a estas iniciativas e às empresas que nelas participam, porque são elas que, mais tarde, nos procuram e nos desafiam. Esta dinâmica torna-nos uma empresa mais jovem, mais competitiva, mais ágil, mais sustentável e com uma responsabilidade social ativa, que temos o dever de cumprir. É fundamental dar palco a quem aposta e arrisca.” reforça.

Depois das apresentações, os vencedores

Apresentações feitas, foi altura de ficar a conhecer as três soluções vencedoras. As categorias foram: Inovação Tecnológica 5G, Melhor Solução de Origem Portuguesa e Sustentabilidade e Impacto Social.

Na primeira, com um prémio monetário no valor de 20.000€, foi dado o destaque à solução Volograms, uma solução que transforma vídeos comuns em hologramas 3D. Com a capacidade de funcionar em dispositivos móveis, pode ser transmitida via 5G, tornando a comunicação mais pessoal e interativa, sem a necessidade de qualquer equipamento especializado. Para Rafael Pagés, CEO, o que distingue esta solução é a sua acessibilidade e simplicidade. “A Volograms destaca-se por transformar a comunicação quotidiana em experiências holográficas imersivas em 3D que são incrivelmente realistas e pessoais. O conteúdo é facilmente partilhável através de uma ligação ou código QR, pode ser transmitido em dispositivos móveis, sem uma aplicação, e suporta interatividade e análise. Esta combinação de impacto emocional, facilidade de utilização e ampla funcionalidade distingue-a como uma ferramenta de comunicação verdadeiramente inovadora”. E se esta já se destaca por ser um projeto de sucesso, ter a oportunidade de levar para casa esta distinção, fará toda a diferença no seu futuro. “Ganhar este prémio é uma oportunidade significativa para a Volograms – não apenas pelo reconhecimento, mas pelo potencial de escalar a nossa solução para um novo mercado com o apoio do MEO Empresas. Vemos um enorme valor em aproveitar a infraestrutura 5G do MEO para melhorar o desempenho, a acessibilidade e a distribuição do nosso produto”, rematou o CEO.

Já na categoria de Melhor Solução de Origem Portuguesa, com um prémio no valor de 10.000€, a solução vencedora foi a Verbo. Esta plataforma de comunicação Push-to-Talk com IA, foi concebida para equipas no terreno em setores críticos. Através do 5G, permite comunicações de voz rápidas, integra assistentes inteligentes e automatiza tarefas, contribuindo para uma melhoria da eficiência e segurança operacional. Greg Jones, Executive Director, Marketing and Business Development, esclarece: “A plataforma Verbo da Verbowise destaca-se no concorrido espaço de comunicação push-to-talk (PTT), e de comunicação entre equipas, devido ao seu design nativo de IA, à otimização 5G e à inteligência orientada para o fluxo de trabalho – tudo adaptado para equipas da linha da frente e sem o típico workspace. Combina voz, localização, gestão de tarefas e acompanhamento de incidentes numa única aplicação, para que os utilizadores não tenham de mudar de ferramentas. É ideal para equipas de expedição, gestores de segurança ou coordenadores de cuidados de saúde que necessitem de fluxos de trabalho de resposta rápida”. Ciente da praticidade desta solução, o representante não esconde a satisfação deste prémio, que permitirá “uma nova exposição no mercado, expandir o nosso alcance e adquirir novos clientes, parceiros e revendedores”.

Com um prémio de 1.000€, através de um voucher em compras na loja online MEO Empresas, a distinção de Sustentabilidade e Impacto Social foi entregue à Solução Amelia Survey – uma ferramenta SaaS que permite carregar, processar e analisar imagem em áreas como o levantamento topográfico ou a construção. É possível calcular stock de matérias-primas ou objetos a partir de imagem, gerar relatórios e ajustar limites em modelos 3D, otimizando a tomada de decisões e o fluxo de trabalho. “O que realmente nos distingue é o nosso foco B2B e a capacidade de adaptar as nossas soluções aos desafios reais dos parques solares. Construímos ferramentas específicas para a energia solar e não software genérico, não temos concorrência direta e, embora existam ferramentas volumétricas genéricas, a nossa é centrada na energia solar, personalizada para as nuances das verificações do local e do licenciamento no sector da energia solar. Além disso, a nossa capacidade de fornecer adaptações personalizadas, garante que cada cliente obtenha exatamente aquilo de que necessita”, explica David Ferré, Co Founder & CPTO, juntando-se aos colegas vencedores nas palavras de apreço pela distinção: “Ganhar este prémio é um marco importante. Confirma o impacto da nossa tecnologia no sentido de tornar a construção de parques solares mais ecológica e eficiente, amplia a nossa credibilidade, ajudando a abrir portas particularmente no mercado solar em expansão em Portugal, e reforça a nossa posição única no mercado, com a nossa abordagem direcionada e orientada para o B2B com valor real fora da rede”.

Com as soluções apresentadas e os prémios entregues, ficou no ar a ambição de que estas propostas alcancem o futuro promissor que justamente merecem e que esta terceira edição seja apenas o início de um percurso que se multiplique, abrindo o caminho a novas empresas – e a outras iniciativas – com potencial de fazer a diferença num mundo cada vez mais digital, dinâmico e em constante evolução.