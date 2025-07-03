David Catalán apresenta duas coleções no segundo dia de Portugal Fashion e defende a edição anual: "É um pouco menos de trabalho"

Depois de um arranque mais voltado para a experiência no Douro, o segundo dia de Portugal Fashion destinou-se inteiramente à moda — e focou-se nos mais jovens — sendo que David Catalán foi o grande nome do dia. O designer, que tem apresentado coleções internacionalmente, levou o seu desfile para a Casa da Arquitetura, em Matosinhos. Assim como Marques’Almeida, a opção de David Catalán foi de apresentar uma coleção outono/inverno 2025, porém, esta não é inédita e nem propriamente nova, já que o designer espanhol radicado no Porto esteve na Semana da Moda masculina de Milão há cerca de duas semanas a apresentar as novidades primavera/verão 2026 (intitulada “Problems”), as mesmas que exibiu no showroom do Portugal Fashion na Paris Fashion Week há alguns dias. Entretanto, defendeu que a edição anual pode ser positiva e permitir a apresentação de duas coleções de uma só vez.

“Como agora o Portugal Fashion só vai ter uma data em Portugal, vamos tentar sempre mostrar as duas coleções“, explica o designer. “Vamos mostrar uma delas em desfile e outra sempre no showroom”, disse Catalán, que justifica que decidiu desfilar a coleção outono/inverno por ter mais peças entregues. “E também esta coleção não fizemos desfile. Com a de verão, desfilamos em Milão”. O criador de moda diz ainda que apoia a decisão da organização de passar a uma edição anual: “De uma vez faz-se as duas coisas, é um pouco menos de trabalho”.

Com “Caretos”, inspirada no universo dos Caretos de Trás-os-Montes, Catalán brinca com as formas e materiais, apresentando muitos farrapos e pompoms. Apesar dos contrastes de texturas, na paleta de cores o que se viu foram muitos coordenados: em malha, ganga e algodão; em azul, rosa claro ou vermelho. “Esta coleção tem blocos de cor. Geralmente gosto de misturar, mas esta foi trabalhada assim”, justifica o designer. “Depois temos peças clássicas de alfaiataria misturado com o estilo streetwear, que é mais uma das bases da marca”.