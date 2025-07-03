O modelo de inteligência artificial (IA) Veo 3 está a partir desta quinta-feira disponível em Portugal, anunciou a Google. Lançado em maio, é o modelo de criação de vídeo mais recente da empresa, capaz de gerar também áudio.

O Veo 3 vai poder ser usado a partir da aplicação Gemini, desde que se tenha uma subscrição AI Pro. Em Portugal, esta subscrição custa 21,99 euros por mês.

A chegada deste modelo a Portugal faz parte de uma expansão global, anunciou Josh Woodward, vice-presidente da Google e responsável pela área Labs da Google. “A espera acabou. A Gemini App tem agora o Veo 3 globalmente para todos os membros Pro”, disse, referindo territórios como a Índia, Indonésia e toda a Europa.

The wait is over. @GeminiApp is now shipping Veo 3 *globally* for all Pro members! That means India, Indonesia, all of Europe, and more are starting to get access to create videos right now. As a member, you'll get 3 video generations per day, and that credit will replenish… pic.twitter.com/uPa0p0KQZu — Josh Woodward (@joshwoodward) July 3, 2025

O Veo 3 permite gerar a partir de texto — um prompt — um vídeo com áudio. Por agora, só cria vídeos de oito segundos. Pela publicação de Josh Woodward, os subscritores vão ter acesso a três vídeos por dia. Na página de ajuda da Google, é referido que um vídeo pode demorar entre um e dois minutos a ser gerado.

Os vídeos que forem gerados com o Veo 3 vão ter uma marca de água invisível, através de uma tecnologia chamada SynthID. A ideia é que esta marca permita identificar se um vídeo ou uma imagem foi gerada de forma artificial. Também haverá uma indicação visível de que o vídeo foi gerado pelo Veo 3, através de uma inscrição com a palavra Veo no canto inferior direito.

Este modelo de geração de vídeo é um concorrente de outras opções que permitem gerar vídeo, como por exemplo o Sora, lançado pela OpenAI. Porém, o Sora só permite gerar vídeos curtos sem som.