O modelo de inteligência artificial (IA) Veo 3 está a partir desta quinta-feira disponível em Portugal, anunciou a Google. Lançado em maio, é o modelo de criação de vídeo mais recente da empresa, capaz de gerar também áudio.
O Veo 3 vai poder ser usado a partir da aplicação Gemini, desde que se tenha uma subscrição AI Pro. Em Portugal, esta subscrição custa 21,99 euros por mês.
Noticiários ou cenas de filme com pessoas que não existem. IA da Google dá salto no “realismo” mas ainda pode aprender mais
A chegada deste modelo a Portugal faz parte de uma expansão global, anunciou Josh Woodward, vice-presidente da Google e responsável pela área Labs da Google. “A espera acabou. A Gemini App tem agora o Veo 3 globalmente para todos os membros Pro”, disse, referindo territórios como a Índia, Indonésia e toda a Europa.
The wait is over. @GeminiApp is now shipping Veo 3 *globally* for all Pro members!
That means India, Indonesia, all of Europe, and more are starting to get access to create videos right now.
As a member, you'll get 3 video generations per day, and that credit will replenish… pic.twitter.com/uPa0p0KQZu
— Josh Woodward (@joshwoodward) July 3, 2025
O Veo 3 permite gerar a partir de texto — um prompt — um vídeo com áudio. Por agora, só cria vídeos de oito segundos. Pela publicação de Josh Woodward, os subscritores vão ter acesso a três vídeos por dia. Na página de ajuda da Google, é referido que um vídeo pode demorar entre um e dois minutos a ser gerado.
Os vídeos que forem gerados com o Veo 3 vão ter uma marca de água invisível, através de uma tecnologia chamada SynthID. A ideia é que esta marca permita identificar se um vídeo ou uma imagem foi gerada de forma artificial. Também haverá uma indicação visível de que o vídeo foi gerado pelo Veo 3, através de uma inscrição com a palavra Veo no canto inferior direito.
Este modelo de geração de vídeo é um concorrente de outras opções que permitem gerar vídeo, como por exemplo o Sora, lançado pela OpenAI. Porém, o Sora só permite gerar vídeos curtos sem som.
“Democratização” ou “condicionamento da criatividade”? Os prós, os contras (e as limitações) do gerador de vídeo a partir de texto da OpenAI