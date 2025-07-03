Portugal vai iniciar esta quinta-feira a participação no Europeu2025 feminino de futebol, em Berna, Suíça, num jogo em que as navegadoras sonham pontuar, mas terão de contrariar o poderio e favoritismo da Espanha, atual campeã do mundo.

Na terceira participação seguida em fase finais de Europeus, depois de nas duas únicas presenças, a primeira em 2017, nos Países Baixos, e a segunda em 2022, em Inglaterra, não ter ido além da fase de grupos, Portugal sabe que será quase impossível conseguir somar pontos na primeira ronda do Grupo B, em Berna.

A seleção lusa, 22.ª do ranking mundial FIFA, terá de ficar num dos dois primeiros lugares do grupo para seguir em frente, com o primeiro duelo a perspetivar-se como o mais difícil de todos, já que se trata da segunda da hierarquia, a Espanha, que só perde para os Estados Unidos.

Diante da equipa roja, recheada de jogadoras que ganharam o Mundial de 2023 na Nova Zelândia, Portugal tentará, pelo menos, apagar a imagem deixada nos últimos dois desafios com as espanholas (4-2 e 7-1) para o Grupo A3 da Liga das Nações.

Com poucas chances de participar no jogo inaugural está a média Kika Nazareth, do FC Barcelona, que não joga desde 12 de março, face à rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo.

Espanha, que vai para a sua quinta presença no torneio europeu, e Portugal defrontam-se no Estádio Wankdorf, em Berna, para a primeira jornada do Grupo B, a partir das 21h00 (20h00 em Lisboa), num encontro que será dirigido pela romena Iuliana Demetrescu.

No outro desafio do Grupo B da 14.ª edição do torneio, que se iniciou na quarta-feira, na Suíça, Bélgica e Itália enfrentam-se mais cedo, a partir das 18h00 (17h00), em Sion.

Na segunda-feira, as navegadoras defrontam a Itália, em Genebra, seguindo-se a Bélgica, no dia 11, em Sion.