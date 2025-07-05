"Se o teatro pegar fogo, ela pode correr?" Como Maria Carlos Baptista cria os visuais de palco para Carminho

Da Primark ao Bloom, até os palcos do mundo todo

Maria Carlos Baptista trabalhava como lojista Primark quando venceu o concurso Bloom em outubro de 2020. Hoje é designer na Parfois, trabalho que concilia com as criações sob encomenda e a parceria com Carminho. “No início estava muito preocupada com crescer, mas já não sinto que tenho essa pressa. O processo tem sido muito feliz, estou a saber saborear. Trabalhar por encomenda dá me imenso prazer e o meu trabalho com a Carminho já está a ocupar bastante o meu tempo. Mas é claro que adorava estar à frente de uma grande maison, ser diretora criativa”, diz ao Observador.

A designer entra este ano numa espécie de incubadora da plataforma Bloom, promovida pelo Portugal Fashion, e vai passar por um trabalho próximo com os Marques’Almeida. Marta Marques e Paulo Almeida devem ajudar Maria e outros dois bloomers (Veehana e Arieiv) desde o processo criativo até a parte do negócio — trazendo a experiência de anos e do mercado internacional. Com o empurrão, Maria tem a expectativa de crescer a marca. Rejubilei. Fiquei como é óbvio, muito contente. Lembro-me de estar na escola e falar dos Marques’Almeida como referência. São portugueses e exemplo de êxito no estrangeiro”, diz Maria, que agora segue com a mentoria da dupla. “A intenção é apresentar uma nova coleção. No último ano não houve Portugal Fashion, foi uma fase turbulenta, não havia garantias. Como estava habituada com o calendário de março e outubro, não ia conseguir concretizar para julho. Mas quero voltar a trabalhar coleções, faz parte também do projeto com a incubadora”, assume, afirmando que pode passar a criar apenas uma coleção por ano, que se encaixe no calendário anual do evento do Porto. “Prefiro o produto intemporal, clássico, mas que tenha qualquer coisa de contemporâneo. Não estou a procura de estar a frente das tendências.”

Sobre o apoio da fadista na sua carreira de designer, Maria Carlos Baptista diz que Carminho é “muito impulsionadora. “Quando recebi o convite para o Portugal Fashion não tinha coleção para apresentar, estava insegura com isso. Mas o meu momento foi muito bonito. Quando eu lhe apresentei esta ideia de ela vir fazer o Portugal Fashion ela mostrou-se super pronta”, diz a designer.

“Se o teatro pegar fogo, ela pode correr?”

Desde o início da parceria que Carminho usa quase que exclusivamente criações de Maria Carlos Baptista em palco. “A primeira coisa que penso é: se o teatro pegar fogo ela pode correr?”, ri-se a designer, que depois explica. “Ela precisa respirar, estar confortável e mover-se bem“, diz, afirmando que a experiência prévia como bailarina ajuda-a a perceber o que é mesmo importante em cima do palco. A fadista concorda: “Faz vestidos tão práticos para cantar. Estar no palco não é como estar numa festa. Não tenho ferro nos bastidores, por exemplo. Então o vestido não deve precisar de ser engomado. São detalhes que são tão importantes.”