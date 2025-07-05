Naquela que foi a maior surpresa da jornada de hoje no All England Club, a tenista checa, que figura no 16.º lugar no ranking WTA, sucumbiu face à norte-americana Emma Navarro (10.ª WTA), em três sets, com os parciais de 2-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 36 minutos.

Depois de ter conquistado o segundo título do Grand Slam da carreira na relva londrina, três anos após a vitória em Roland Garros, Krejcikova seguiu o mesmo exemplo da vice-campeã Jasmine Paolini, derrotada na segunda eliminatória, deixando a prova órfã das finalistas de 2024.

Assim como Krejcikova, que vai sofrer uma queda no ranking mundial para a 77.ª posição, por não conseguir defender os pontos conquistados há um ano, a cazaque Elena Rybakina, vencedora de Wimbledon em 2023, foi afastada pela dinamarquesa Clara Tauson (22.ª WTA), por 7-6 (8-6) e 6-3, para se estrear na quarta ronda em Londres.

Já a polaca Iga Swiatek (quarta WTA) não encontrou grandes dificuldades para superar a norte-americana Danielle Collins (54.ª WTA), pelos parciais de 6-2 e 6-3, tal como a jovem russa Mirra Andreeva (7.º WTA), de 18 anos, que confirmou facilmente o favoritismo diante de Hailey Baptiste, por 6-1 e 6-3.

Na competição masculina, Jannik Sinner estabeleceu mais um recorde, ao ultrapassar o espanhol Pedro Martinez (52.º ATP) em três partidas, com os parciais de 6-1, 6-3 e 6-1, assegurando a passagem aos oitavos de final pelo quarto ano consecutivo, e 17.ª vez em torneios do Grand Slam, ultrapassando assim Nicola Pietrangeli como o melhor italiano nessa estatística.

Graças ao resultado alcançado diante de Martinez, assistido ao ombro direito quando perdia no primeiro set por 0-5, o jogador italiano, de 23 anos, só perdeu 17 jogos de serviço até ao momento, superando o registo de 19 jogos cedidos por Roger Federer em 2004, e igualando o feito de Jan Kodes em 1972.

“Estou muito feliz por estar na segunda semana, mas acho que todos nós vimos que ele estava com dificuldades no ombro. Não conseguia servir muito bem e, especialmente nesta superfície, se não serves bem, não é fácil jogar. Mas ele merece muito crédito por ter chegado até aqui. Da minha parte, tentei manter-me firme no fundo do court”, afirmou Jannik Sinner.

À procura do quarto ‘major’ da carreira, primeiro em Wimbledon, onde foi travado por Novak Djokovic nas meias-finais em 2023, o transalpino vai defrontar agora o búlgaro Grigor Dimitrov (21.º ATP), semifinalista em 2014, que eliminou hoje o austríaco Sebastian Ofner em três sets, por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-0).

Na senda dos maiores recordes do ténis mundial continua o sérvio Djokovic, detentor do recorde de 24 troféus do Grand Slam, que hoje alcançou o seu 100.º triunfo em Wimbledon, após bater o compatriota Miomir Kecmanovic, por 6-3, 6-0 e 6-4, em uma hora e 47 minutos.

Graças a uma exibição de alto nível, o antigo líder do ranking ATP, atualmente na sexta posição, ficou a apenas cinco vitórias de Roger Federer, oito vezes campeão do ‘major’ londrino, e assegurou pela 17.ª ocasião os ‘oitavos’, 68.º vez em torneios do Grand Slam.

Enquanto Novak Djokovic marcou duelo com o australiano Alex de Minaur (11.º), o norte-americano Ben Shelton (10.º) afastou o húngaro Marton Fucsovics (105.º ATP) em três partidas, por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-2, numa jornada de má memória para o jovem checo Jakub Mensik (17.º ATP), de 19 anos, surpreendido pelo italiano Flavio Cobolli (22.º ATP), com os parciais de 6-2, 6-4 e 6-2.

Na prova de pares, o tenista português Nuno Borges e o parceiro norte-americano Marcos Giron foram afastados na segunda ronda pelo indiano Yuki Bhambri e o também norte-americano Robert Galloway, 16.º cabeças de série, com os parciais de 6-3 e 7-6 (8-6), em uma hora e 30 minutos.

Depois da derrota inglória em cinco sets na terceira eliminatória da competição de singulares diante do russo Karen Khachanov (20.º ATP), na sexta-feira, o tenista maiato despediu-se hoje do All England Club com o consolo de ser o único português a ter chegado à terceira ronda de todos os torneios do Grand Slam.