Quase 30 concelhos localizados sobretudo nos distritos de Castelo Branco e de Portalegre, mas também em Viseu, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança, estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os concelhos dos 18 distritos do continente.

Apenas o concelho de Esposende, em Braga, e o de Olhão, em Faro, não apresentam risco de incêndio.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias em alguns distritos localizados sobretudo no interior norte e centro.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Segundo o IPMA, os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18:00 de terça-feira devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para este domingo no continente é esperado céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade no litoral Centro a partir do fim da tarde.

O vento soprará forte no litoral oeste e nas terras altas.

Está prevista uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viana do Castelo) e os 21 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 39 (em Évora e Beja).