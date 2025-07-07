Cerca de 230 migrantes à deriva em dois barcos a sul da ilha grega de Creta, no Mediterrâneo oriental, foram resgatados pela Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras (FRONTEX), anunciou esta segunda-feira a Guarda Costeira grega.

Além disso, está em curso uma segunda operação de resgate da Guarda Costeira grega para outro grupo de migrantes, estimado em pelo menos 100, na mesma área, declarou a mesma fonte à agência de notícias EFE.

Só domingo, mais de 840 migrantes foram resgatados em diferentes operações a sul de Creta, elevando o número de chegadas irregulares à ilha para mais de 1.100 nos últimos dois dias.

De acordo com a polícia portuária grega, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), 7.300 migrantes chegaram a Creta e à ilha de Gavdos desde o início do ano, em comparação com 4.935 em todo o ano de 2024.

Só desde o início de junho, foram registadas 2.550 chegadas. Enquanto ilhas no nordeste do Mar Egeu, como Lesbos, têm campos de acolhimento, Creta e Gavdos não têm.

O presidente da Câmara de Gavdos, Lilian Stefanakis, tem apelado repetidamente ao governo para que tome medidas para resolver esta situação.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, levantou esta questão junto dos seus parceiros europeus na última cimeira da União Europeia (UE)em Bruxelas, no final de junho.

O chefe do Governo conservador anunciou também em junho o envio de dois navios de guerra gregos para fora das águas territoriais da Líbia para “controlar o fluxo de migrantes ilegais”, segundo o porta-voz do Governo, Pavlos Marinakis.