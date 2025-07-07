A frota portuguesa já utilizou 80% da quota de atum-patudo e as capturas podem ser encerradas “muito em breve”, avisou a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

“[…] Considerando os dados de captura de atum-patudo (‘Thunnus obesus’) no Oceano Atlântico, efetuadas pela frota portuguesa, informa-se que a utilização desta quota atingiu os 80%”, indicou, em comunicado.

Perante este cenário, a DGRM avisou que pode vir a ser necessário, “muito em breve”, encerrar esta quota.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.