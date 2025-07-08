As cinco fábricas de automóveis no país faturaram cerca de 5.300 milhões de euros, com a Autoeuropa a representar mais de 70% do volume de negócios, e empregaram 7.321 trabalhadores em 2024, segundo dados da ACAP.

De acordo com o relatório “Estatísticas do Setor Automóvel”, divulgado esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a Volkswagen Autoeuropa, em Palmela (Setúbal), registou um volume de negócios de 3.800 milhões de euros no ano passado, seguindo-se a Stellantis, em Mangualde (Viseu) com 973 milhões faturados, a Mitsubishi Fuso Truck Europe, em Abrantes (Santarém), com 334 milhões (últimos dados disponíveis são de 2023), a Toyota Caetano com 83,1 milhões e a CaetanoBus com 107 milhões de euros (ambas com sede em Vila Nova de Gaia, Porto).

No que diz respeito ao número de trabalhadores, a Autoeuropa também liderou, com 4.842 pessoas empregadas, enquanto a CaetanoBus tinha 830 trabalhadores no ano passado, a Stellantis 814, a Mitsubishi Fuso Truck Europe tinha 600 e a Toyota Caetano 235.

A nível de automóveis ligeiros de passageiros, a Autoeuropa produziu 236.023 veículos em 2024 (90,5% do total), um aumento de 7,2% face aos 220.100 produzidos em 2023.

Também a Stellantis, responsável pelos restantes 9,5% do total da produção de ligeiros de passageiros, aumentou a sua produção de 23.101 unidades em 2023 para 24.907 no ano passado.

Já quanto a veículos comerciais, a Stellantis produziu 61.109 unidades em 2024 (85,3% do total), menos 86 veículos do que no ano anterior, enquanto a Mitsubishi Fuso Truck passou de 11.854 veículos produzidos em 2023 para 7.926 em 2024 e a Caetano Bus diminuiu a produção para 56 unidades, após 107 veículos produzidos em 2023.

Pelo contrário, a Toyota Caetano foi a única fábrica que aumentou em quase 35% a produção de veículos comerciais, passando de 1.874 unidades em 2023 para 2.525 no ano passado.