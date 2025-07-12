Começou bem, acabou assim-assim. No primeiro dia do Grande Prémio da Alemanha, Miguel Oliveira (Pramac) até entrou bem nas sessões de treinos livres desta sexta-feira, alcançando o décimo posto na primeira ronda, mas, na parte da tarde, o resultado piorou, com o português a ficar no 17.º lugar e a falhar a entrada direta na Q2. Nessa sessão, Oliveira foi o último piloto a fazer uma volta registada, chegou a rodar em quinto, mas terminou sem conseguir uma volta limpa. Já este sábado, o piloto de Almada esteve muito perto de chegar à segunda qualificação pela primeira vez em 2025, falhando o acesso por dois décimos. Oliveira terminou a Q1 no terceiro lugar, atrás de Johann Zarco (Honda) e Maverick Viñales (Tech3).

“Escolhemos a estratégia errada para o contrarrelógio durante os treinos. Antes disso, tivemos um pequeno problema com a moto e tivemos que trocar os pneus imediatamente, então fui para uma saída mais longa com pneus macios. O ritmo não estava mau e, apesar da queda, já dava para ter uma ideia de como seria a Sprint. Por causa da situação dos pneus, tivemos que começar o primeiro contrarrelógio mais cedo do que o planeado. Saí sozinho e consegui um tempo de volta aceitável. Depois disso, estava mais ou menos convencido de sair sozinho novamente para o segundo ataque cronometrado, mas com a equipa decidimos esperar e tentar obter uma referência — acabou por ser a escolha errada. A partir daí, tudo correu mal. Para mim, é pior seguir alguém. Apesar de ter tido algumas dificuldades nos setores 1 e 2, senti que tinha um 1.19 minutos no bolso. Agora vou ter de passar pela Q1…”, lamentou Oliveira, que já somou dois segundos lugares (2017, no Moto2, e 2021) em Sachsenring.

A fierce battle for pole position in the rain ended with @marcmarquez93 ahead of @JohannZarco1 and Marco Bezzecchi ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/eZEXa3v9mn — MotoGP™???? (@MotoGP) July 12, 2025

A partir de 12.º por conta do não alinhamento de Viñales por lesão, Miguel Oliveira caiu no arranque para o 13.º posto, não aproveitando o piso escorregadio. Na frente, um erro na primeira curva atirou Marc Márquez (Ducati) para o quinto lugar, com Marco Bezzecchi (Aprilia) a assumir a liderança. Na segunda volta, o português ultrapassou Pecco Bagnaia (Ducati) e voltou ao lugar inicial. Quando seguia em segundo, Franco Morbidelli (VR46) sofreu uma queda aparatosa e deixou o compatriota confortavelmente na frente. A meio da prova, Márquez já era terceiro, depois de uma excelente recuperação com sucessivas voltas mais rápidas. Oliveira beneficiou, então, de uma saída de pista de Pedro Acosta (KTM) para entrar no top 10.

Já com Marc Márquez em segundo e a perseguir Bezzecchi, o português envolveu-se numa luta a três com Bagnaia e Acosta, mas o espanhol acabou por levar a melhor. Na dianteira, Márquez entrou para as últimas três voltas a meio segundo de Bezzecchi, que estava claramente em quebra. Na primeira curva da última volta, os dois embrulharam-se numa grande luta, com Márquez a levar a melhor. Bezzecchi ainda tentou responder, sem sucesso. Desta forma, Marc Márquez manteve o seu domínio e somou a sua décima vitória do ano em Sprints. Bezzecchi foi segundo e Quartararo terceiro, com Oliveira a conseguir defender-se de Bagnaia e a acabar em 11.º. No Mundial, Márquez tem agora 78 pontos de avanço.