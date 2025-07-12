A Google vai pagar 2,4 mil milhões de dólares de licenças à startup de desenvolvimento de código de programação Windsurf. A OpenAI pretendia adquirir a empresa, negociações que, agora, poderão ter caído, segundo a TheVerge. Noticiou-se que este negócio podia valer 3 mil milhões de dólares, mas o Wall Street Journal indica que a operação ficou suspensa pela objeção por parte da Microsoft, a maior investidora da OpenAI, de alguns termos do acordo.

A OpenAI não pretendia dar à Microsoft acesso à tecnologia da Windsurf.

Mas a Google passou a perna à OpenAI, a empresa que desenvolve o ChatGPT. Não apenas fez um acordo para o licenciamento de tecnologia da Windsurf (não exclusivo), como ainda lhe roubou alguns dos seus principais cérebros. Desde logo o seu presidente executivo.

Varun Mohan, co-fundador e CEO da startup de código dedicado à inteligência artificial Windsurf, foi contratado pela Google. Além do CEO, a Google vai ainda buscar outros trabalhadores seniores da área de investigação e desenvolvimento.

Douglas Chen, outro dos co-fundadores da Windsurf, irá também para a Google. Jeff Wang, que ficou presidente interino da Windsurf, garantiu, numa mensagem na rede X, que a startup continuará a progredir e o acordo com a Google permite-lhe avançar para uma nova etapa. “A maior parte da equipa de classe mundial continuará a desenvolver o produto”.

At Windsurf, we have always believed that there is a unique opportunity to channel AI to accelerate the core human desire of translating ideas into reality. Whether we’re helping an individual or an organization, Windsurf’s mission has always been to enable our customers to dream… — Jeff Wang (@jeffwsurf) July 11, 2025

A Google não está a investir diretamente no capital da Windsurf, mas o acordo é de muitos milhões de dólares, avança a imprensa norte-americana. A Windsurf tornou-se cada vez mais popular no desenvolvimento da codificação de vibração, em que as ordens de programação são feitas em linguagem natural, num fluxo de conversação, e através de inteligência artificial é gerado código de programação.

A batalha por talento na área da inteligência artificial entre as tecnológicas está o rubro. Têm sido noticiadas ofertas milionárias da Meta a trabalhadores da OpenAI.