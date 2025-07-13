A 13 de julho de 1985, o mundo uniu-se em torno da música para assistir, ao vivo ou pela televisão, ao Live Aid. Uniu-se pela música que juntou várias estrelas para alertar e para angariar fundos para o combate da fome na Etiópia.

A 13 de julho de 2025, nos 40 anos do evento, muitas das estrelas voltaram a reunir-se em Londres no musical “Just For One Day”, que conta a história do concerto de 1985.

No Shaftesbury Theatre, neste domingo, estiveram Bob Geldof, Midge Ure, Brian May, Nik Kershaw e Vanessa Williams.

Há 40 anos, o Live Aid aconteceu, em simultâneo, no Estádio de Wembley, em Londres, e no Estádio John F. Kennedy, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Queen, David Bowie, Mick Jagger com Tina Turner foram alguns dos participantes e a “jovem” Madonna, de 26 anos. Já tinha alguns êxitos, mas não o suficiente para estar na tenda reservada às grandes estrelas, contou à Billboard o guitarrista Mike Campbell.

1,5 mil milhões de pessoas é quanto se estima que terão assistido pela televisão em 140 países a esse concerto, evento que conseguiu arrecadar mais de 100 milhões de dólares. O Live Aid começou a tomar forma com o lançamento, em dezembro de 1984, da música “Do They Know It’s Christmas?” que juntou vários artistas.

Bob Geldof contou já o que o fez tomar a iniciativa. A 23 de outubro de 1984 estava a ver a BBC quando foi emitida uma reportagem sobre a fome na Etiópia, com várias imagens de crianças, causada pela seca e da guerra civil. Mudou a sua vida. “Essas imagens são algo que a minha mente não consegue esquecer”, declarou ao New York Times. À distância de 40 anos, Geldof assume a importância do Live Aid, na medida em que mostrou o poder de uma ação coletiva.

“E, hoje, na era da morte da gentileza, que (o presidente dos Estados Unidos Donald) Trump, (o vice presidente J.D.) Vance e (Elon) Musk inauguraram, provavelmente ressoa ainda mais forte”, disse Geldof à Reuters.

Brian May, guitarrista dos Queen, que foi também um dos participantes fala com emoção do evento de há 40 anos. “Mesmo pensando agora sobre ele emociona-me”, disse à Reuters, assumindo: “Nunca houve outro dia como aquele na minha vida”, recorda. Também Geldof acaba por expressar o mesmo sentimento à Billboard: “Apercebo-me hoje que foi o Imelhor dia da minha vida”.