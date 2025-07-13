O Presidente dos Camarões, de 92 anos, anunciou neste domingo que se vai candidatar a um oitavo mandato nas eleições de outubro. O anúncio de Paul Biya ocorre após meses de especulação sobre a sua eventual não recandidatura.

Nas redes sociais, Biya reiterou a sua determinação em governar: “Tenham a certeza de que a minha determinação em servi-los é compatível com os sérios desafios que enfrentamos”, afirmou.

Segundo Presidente mais antigo em África depois de Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial, Paul Biya está frequentemente doente e no estrangeiro.

No poder desde 1982, Biya é o segundo Presidente dos Camarões desde a independência da França em 1960.

Em 2018, venceu com mais de 70% dos votos, numa eleição marcada por irregularidades e baixa participação devido à violência separatista e do fundamentalismo islâmico.