Na ideia de Martín Anselmi podia não ser um problema pela importância das ações dos alas, no sistema de Vítor Bruno tornou-se um problema a partir da saída de Galeno, no projeto desportivo de Francesco Farioli iria ser sempre um problema pela falta de opções. A reestruturação do plantel do FC Porto à luz do modelo que o técnico italiano vai enraizar no clube tem como missão colmatar lacunas dentro das opções iniciais e uma entroncava nas opções para as alas com jogadores que tanto pudessem dar largura ao jogo dos azuis e brancos como fizessem movimentos interiores de apoio à referência ofensiva. O perfil foi traçado, o nome estava há algum tempo detetado, a confirmação chegou agora: Borja Sainz é reforço dos dragões.

De Bilbau ao Dragão ???? Bem-vindo à tua nova casa, Borja Sainz????#SeguimosJuntos — FC Porto (@FCPorto) July 13, 2025

Nascido no País Basco, com vários anos de formação no Athl. Bilbao para terminar as camadas jovens no Alavés, o ala que começou a jogar no modesto Laguna Artea começou a ter as primeiras experiências como sénior ainda na equipa B e tornou-se o primeiro jogador já nascido no século XXI a estrear-se pelo conjunto principal em agosto de 2019, começando a ter uma utilização acima dos 20 encontros por época até 2021, temporada em que saiu para ter outras oportunidades e foi emprestado ao Saragoça, da Segunda Liga. Com mais minutos, e com vontade de arriscar outras paragens na carreira, Borja Sainz aceitou mudou para os turcos do Giresunspor, fazendo nove golos e duas assistências em 32 jogos que lhe valeram o salto para onde encontraria o seu maior ponto de equilíbrio: o Norwich, que milita no Championship.

Sobrinho de Carlos García, que se notabilizou no Athl. Bilbao nos anos 90, e filho de Iñaki Sainz, conhecido como Navarro que também jogou e se destacou no Eibar, o ala espanhol internacional pelas camadas jovens deu o salto nos dois anos realizados no segundo escalão inglês, terminando a última época com números recorde na carreira com 19 golos e quatro assistências em 43 jogos entre Championship e Taça da Liga. Essa evolução prendeu as atenções de vários olheiros, havendo informações de que estaria na calha para substituir Nico Williams no Athl. Bilbao caso o internacional não renovasse e fosse para o Barcelona.

Sabendo o contexto onde estava inserido na tentativa de assegurar o jogador de 24 anos que foi uma das principais sensações da última edição do Championship, o FC Porto não perdeu tempo e foi mantendo o foco na contratação do espanhol, chegando a um acordo de 13,3 milhões de euros fixos mais algumas cláusulas por objetivos. Já o Norwich conseguiu ficar com 20% da mais valia de uma futura transferência do ala. O Observador sabe que o Sporting também teve o jogador no radar mas preferiu focar atenções noutro tipo de ala com características diferentes. Também o Nápoles contactou os ingleses nas últimas semanas.

“Podem esperar um jogador com ambição” ???????? Borja Sainz sente-se “orgulhoso” por representar “o melhor Clube de Portugal”.#SeguimosJuntos — FC Porto (@FCPorto) July 13, 2025

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os seus associados, adeptos e simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou a um acordo com o Norwich City Football Club (“Norwich”) para a aquisição, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Borja Sainz Eguskiza (“Borja Sainz”), pelo valor fixo de 13,3M€ (treze milhões e trezentos mil euros), acrescido de uma remuneração variável máxima de 2M€ (dois milhões de euros) em função do cumprimento de certos objetivos”, confirmaram os dragões.

“O Norwich irá reter o valor correspondente a 20% das mais valias de uma potencial futura transferência do jogador. Mais se informa que o FC Porto celebrou com o jogador um contrato válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2030, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 100M€ (cem milhões de euros). O Norwich assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 0,6M€ (seiscentos mil euros) com esta transação”, acrescentou o comunicado enviado à CMVM.

Borja Sainz é a quarta contratação do FC Porto para a nova temporada de 2025/26, depois de Gabri Veiga (que já esteve no Mundial de Clubes após ser comprado aos sauditas do Al Ahli), João Costa e Prpic, jovem central croata do Hajduk Split. O espanhol reforça uma posição onde os dragões não tinham propriamente muitas alternativas, sendo que nomes como Pepê ou Gonçalo Borges podem ainda sair durante o mercado de transferências caso cheguem à SAD azul e branca propostas dentro do que está a ser pedido. A juntar aos investimentos feitos em Nehuén Pérez (90%) e em Samu (os 50% em falta), os azuis e brancos já investiram mais de 60 milhões de euros no plantel, havendo ainda algumas vagas no plantel por preencher.