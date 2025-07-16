Poucos, mas ruidosos e com capacidade para gerar um clima de grande tensão na zona de Torre Pacheco, em Múrcia, Espanha. É este o retrato traçado na imprensa espanhola do movimento supremacista xenófobo “Deport Them Now” — ‘Deportem-nos já’, numa adaptação para a língua portuguesa.

Segundo o jornal La Vanguardia e a agência EFE, com base em fontes policiais especializadas na recolha de informações sobre grupos radicais, este movimento não terá mais do que 20 membros e é ainda recente, tendo sido constituído no início de 2025. O movimento apenas se tornou conhecido no passado mês de maio, após participar numa cimeira dedicada à “remigração”, a Remigration Summit 25, que decorreu em Gallarate, perto de Milão (Itália).

A sua ação faz-se sentir sobretudo através de um canal de Telegram, a partir do qual incitou as pessoas a “caçar” imigrantes na cidade de Torre Pacheco, onde há uma forte comunidade magrebina, potenciando a ocorrência de conflitos. A tensão escalou de tal forma que foi necessário reforçar a mobilização de mais de uma centena de elementos das forças de segurança para o local, a fim de dissuadir novos protestos e confrontos.

É no Telegram que o “Deport Them Now” promove ideais anti-migrantes e defende a sua deportação, amplificando a mensagem já partilhada por outras formações político-partidárias de extrema-direita no espaço europeu, tais como o Vox. O termo “remigração”, que visa o repatriamento de imigrantes para os seus países de origem, foi já utilizado por Rocío de Meer e Samuel Guido Princesa, figuras do partido espanhol de direita radical, mas encontrou igualmente eco em Portugal.

Nesta segunda-feira, em entrevista ao Sol, a deputada do Chega Rita Matias defendeu que essa questão terá de ser levantada: “O tema da remigração é um tema que ainda não está colocado na ordem do dia de nenhuma forma, do ponto de vista legislativo. Mas se quisermos ser intelectualmente honestos, teremos de compreender que vai ter de ser colocado dentro em breve”.

O movimento xenófobo ultraminoritário estaria instalado em Sabadell, na região de Barcelona, a cerca de 40 quilómetros de Mataró, onde a Guardia Civil deteve um alegado líder do “Deport Them Now”, por suspeitas da prática do crime de incitamento ao ódio. Contudo, a mensagem superou distâncias através das plataformas de Internet, ao conseguir mobilizar dezenas de manifestantes na região de Murcia, já no sudeste de Espanha.

As autoridades espanholas estão no terreno para travar este fenómeno e já efetuaram pelo menos 14 detenções, além de terem avançado com o encerramento do canal de Telegram usado pelo “Deport Them Now UE”, no qual se incentivaram os ataques à comunidade magrebina. O incitamento surgiu na sequência de agressões violentas a um idoso de 68 anos residente em Torre Pacheco, alegadamente praticadas por três imigrantes de origem magrebina, que foram igualmente detidos.

Issam B., o agressor que terá estado na origem dos incidentes em Torre Pacheco

O seu nome será Issam B., terá 19 anos e antecedentes criminais por furto e roubo. Segundo o jornal El Confidencial, este jovem de origem magrebina é o suspeito principal das agressões a um idoso que originaram os confrontos em Torre Pacheco e foi detido na segunda-feira em Errentería, no País Basco, quando estaria a tentar fugir para França.

Fontes ligadas à investigação adiantaram que Issam B. está em situação legal em Espanha e que foi encontrado pela polícia basca através da geolocalização do telemóvel em tempo real. O jovem ficou sujeito na terça-feira à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, sem direito a fiança, por decisão do Tribunal de Instrução n.º 5 de San Sebastián. No entanto, Issam B. deverá ser transferido para a região de Múrcia.

Além deste jovem de 19 anos, outros dois jovens migrantes oriundos do Norte de África, com 20 e 21 anos, foram igualmente detidos no domingo na zona de Torre Pacheco por alegadamente terem colaborado na fuga do principal suspeito das agressões a Domingo Tomás Domínguez. O idoso foi agredido na passada quarta-feira, dia 9 de julho, sem que se conheçam ainda as razões para aquele incidente.