Meditação, surf e um curso em 3 países. Como é a faculdade em Lisboa onde a infanta Sofía vai estudar em setembro

Na passada quinta-feira a Casa Real espanhola confirmou que a infanta Sofía começa em setembro a estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais na Forward College. Um programa de estudos de três anos em que o primeiro deles é feito nas instalações da faculdade em Lisboa, seguindo para Paris no segundo ano e Berlim no terceiro. Assim, a irmã da princesa Leonor torna-se no primeiro elemento da família real espanhola a seguir um percurso universitário no estrangeiro — Felipe VI, por exemplo, cursou Direito na Universidade Autónoma de Madrid e só depois fez mestrado na Universidade de Georgetown, nos EUA. Mas o que pode esperar a segunda figura na linha de sucessão ao trono espanhol?

Educação com abordagem holística financiada por multimilionários

A Forward College foi criada em 2021 por Boris Walbaum, que trabalhou como conselheiro financeiro no governo Francês entre 1999 e 2002 e foi consultor de educação por 15 anos. São também co-fundadores Céline Boisson, que já trabalhou em empresas de tecnologia como o Youtube e a Google, e Jeffrey Sampson, que trabalhou por 11 anos na Apple e esteve em equipas de outras marcas grandes como a Christie’s e a Gap. O projeto é financiado por multimilionários como a família Meyer Louis-Dreyfus, o empresário do ramo das telecomunicações Xavier Niel, que é companheiro da CEO da Dior, Delphine Arnault, Agnès Ifker, antiga presidente da Galileo Global Education, empresa de educação privada, e o marido Stéphane Ifker, do fundo de investimentos Antin, ou Corinne Vigreux, a fundadora da TomTom, multinacional que desenvolve GPS’s e sistemas de navegação para carros e criadora do Codam School, uma escola de programação. Em 2023, a faculdade anunciou um investimento de 12 milhões de euros no projeto, o que possibilitou a abertura do campus em Berlim, que Sofía deve frequentar no terceiro ano da licenciatura.

Quando foi anunciada, em 2021, a Forward apresentava-se como uma instituição com um olhar holístico para a educação, privilegiando não só habilidades de raciocínio mas também sociais, emocionais e digitais. Nos materiais de divulgação destaca como diferenciais as turmas pequenas, com até 15 alunos, as aulas personalizadas e individuais, e os programas que proporcionam experiências imersivas e multiculturais, em que cada um dos três anos da faculdade são cursados em países diferentes.

As licenciaturas em economia, ciências políticas, relações internacionais, ciência de dados, psicologia e administração são desenvolvidas pela London School of Economics ou pelo King’s College London e credenciadas pela University of London. Os programas também podem incluir uma componente de liderança e empreendedorismo, sendo possível completar em três anos o equivalente a duas licenciaturas. Os preços variam entre os 18.500 e os 22.500 euros, mas a faculdade diz que estão disponíveis ajudas financeiras. Isto porque a Forward College garante que os alunos são selecionados com base no desempenho académico e no envolvimento social e político. A primeira turma, em setembro de 2021, era composta por 28 estudantes vindos de 12 países europeus, escolhidos entre as 450 candidaturas que a escola afirma ter recebido. E, de acordo com a Forward College, eram candidatos com diferentes interesses e experiências sociais e culturais: o leque incluía o fundador de um festival, um escritor de livros infantis, um jovem líder político local, um voluntário de uma instituição de caridade e até um cantor que estava pré-selecionado para participar no The Voice.

Única sede própria fica em Lisboa

A partir de setembro, a escola pode dizer que seleciona também membros da realeza. Sofía deve estudar entre os dois centros da instituição no Chiado e no Bairro Alto. A sede, na Rua das Flores, é o único espaço físico exclusivo da Forward (nas outras cidades europeias a faculdade está inserida em ambientes partilhados). Na porta vizinha da loja de banda desenhada BdMania, no primeiro andar de um prédio histórico, está a estrutura com salas de estudo, cozinha, terraço e salas de meditação. Em abril a escola anunciou ainda um outro espaço dentro do Bairro Alto Creative Hub, na rua Luz Soriano, onde fica o Teatro do Bairro, e o mesmo lugar que já abrigou o Diário Popular até 1990, e também a redação do Observador durante os primeiros anos após a fundação. O terceiro ponto geográfico importante para os estudantes da Forward em Lisboa é a residência estudantil Xior, em Benfica, onde os alunos ficam alojados em quartos entre 13 e 20 metros quadrados a pagarem entre 590 e 690 euros por mês — apesar de ainda não ser certo que a filha dos Reis de Espanha fique a residir no mesmo lugar que os colegas.

Mas a rotina não se deve resumir a passeios por entre Benfica e o Chiado. A abordagem holística da Forward College inclui atividades como aulas de surf e yoga na praia, pelo que a infanta poderá ser vista eventualmente no areal do Guincho ou da Costa da Caparica; mas também em competições de culinária, workshops de cerâmica ou sessões para a produção de documentários, principalmente nas duas primeiras semanas, em que os alunos são apresentados ao novo estilo de vida em Lisboa, que a faculdade classifica como “uma das melhores cidades na Europa para se aprender”. “Lisboa foi uma escolha óbvia para avançar com este projeto porque oferece o contexto ideal para os nossos estudantes: uma experiência dinâmica e cultural numa cidade acessível, segura, carismática e com qualidade de vida. Além disso, combina a riqueza histórica com características que fazem dela um polo de atração internacional”, justificou Céline Boisson, co-fundadora da Forward College, num comunicado de 2023 publicado pelo jornal Eco.

Percurso académico envolve cidades próximas de Espanha

No segundo ano o curso segue para a capital francesa, mais especificamente para a Cité Internationale Universitaire de Paris, onde a Forward está sediada ao lado de outras centenas de universidades francesas e internacionais. É a maior acomodação para estudantes e investigadores da região, recebendo jovens de 150 nacionalidades todos os anos nas suas mais de 40 casas, enquanto as aulas são ministradas em salas de estudo ou na biblioteca. A escola calcula que os alunos podem gastar entre 16 e 20 mil euros em alojamento, alimentação e serviços gerais durante o ano em que estiverem a estudar em Paris. Já em Berlim decorre o terceiro ano de estudos, no centro da Forward College que fica dentro de um espaço de coworking em Kreuzberg. Na capital alemã a faculdade tem parcerias com quatro residências estudantis, com preços entre os 550 e os 1200 euros por mês.